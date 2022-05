Rusko reaguje na čiastočné ropné embargo EÚ: Nájdeme si iných dovozcov pre našu ropu

Zdroj: CNBC

Foto: TASR/Henrich Mišovič

dnes 17:57 -

Európska únia v pondelok rozhodla o zákaze väčšiny dovozu ruskej ropy do konca roka v rámci nových opatrení určených na potrestanie Kremľa za jeho nevyprovokovanú inváziu na Ukrajinu. Tento krok privítal šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell ako „prelomové rozhodnutie ochromiť vojnovú mašinériu ruského prezidenta Vladimira Putina“.



Embargo sa vzťahuje na ruskú ropu dovážanú do únie po mori s výnimkou dovozu ropovodom po vetovaní Maďarskom. Dlho odkladaný šiesty balík sankcií EÚ proti Rusku si vyžiadal súhlas všetkých 27 členských štátov a musí byť ešte formálne ratifikovaný. V reakcii na opatrenia Michail Uljanov, stály predstaviteľ Ruska pri medzinárodných organizáciách vo Viedni, uviedol, že zákaz ropy negatívne ovplyvňuje blok.



„Ako včera správne povedala, #Rusko si nájde iných dovozcov,” uviedol Uljanov prostredníctvom Twitteru, v reakcii na predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovej. „Je pozoruhodné, že teraz protirečí svojmu včerajšiemu vyjadreniu. Veľmi rýchla zmena myslenia naznačuje, že #EÚ nie je v dobrom stave,” dodal.



Von der Leyenová uvítala dohodu bloku o ropných sankciách voči Rusku. Povedala, že politika účinne zníži približne 90 % dovozu ropy z Ruska do únie do konca roka a čoskoro sa vráti k otázke zostávajúcich 10 % ropy z ropovodu. Zhruba 36 % dovozu ropy do EÚ pochádza z Ruska, krajiny, ktorá zohráva významnú úlohu na svetových trhoch s ropou. Rusko je po USA a Saudskej Arábii tretím najväčším svetovým producentom ropy a najväčším svetovým exportérom ropy na svetové trhy. Je tiež významným producentom a vývozcom zemného plynu. Ukrajinskí predstavitelia opakovane trvali na tom, aby EÚ uvalila úplné embargo na ruskú ropu a plyn, aby krajiny dovážajúce energiu naďalej denne nedopĺňali Putinovu vojnovú truhlicu.



Estónska premiérka Kaja Kallasová v utorok vyzvala EÚ, aby zašla ešte ďalej a prediskutovala perspektívu ruského plynového embarga v ďalšom kole sankcií. Rakúsky kancelár Karl Nehammer túto myšlienku rázne odmietol s tým, že to nebude téma na diskusiu v ďalšom súbore opatrení.



Dohoda o embargu prichádza v čase, keď ruský štátny energetický gigant Gazprom úplne prerušil dodávky holandskému obchodníkovi s plynom GasTerrra, a keď dánsky Orsted varoval, že aj on čelí zastaveniu dodávok. Ceny ropy v utorok popoludní vyskočili. Medzinárodné futures na ropu Brent vzrástli o 1,5 % na 123,48 USD za barel, zatiaľ čo americké futures na West Texas Intermediate vzrástli o 3 % na 118,56 USD.



Predseda Európskej rady Charles Michel uviedol, že kompromis o ropných sankciách opätovne potvrdil jednotu bloku v reakcii na nápor Kremľa. Predpokladalo sa, že neúspech pri zabezpečení akéhokoľvek typu dohody by bol pravdepodobne považovaný ako víťazstvo Putina.







„Myslím si, že je to tak dobré, ako sa to len dá dosiahnuť,” povedal v utorok pre CNBC Adi Imsirovic, vedúci výskumný pracovník Oxfordského inštitútu pre energetické štúdie. Rozhodnutie EÚ podľa analytika pripravuje cestu pre úniu spolu s USA, aby zvýšili tlak na ostatné krajiny dovážajúce energiu, ako je India, aby uvalili podobné opatrenia na ruskú ropu. „Predtým to nebolo možné, pretože je veľmi ťažké požiadať napríklad Indiu, aby upustila od dovozu, ak to nerobí samotná Európa. Takže si myslím, že je to veľmi dôležité z politického hľadiska,” povedal.

V Indii, ktorá je tretím najväčším dovozcom ropy na svete, podľa agentúry Reuters s odvolaním sa na údaje spoločnosti Refinitiv Eikon, rastie dovoz ropy z Ruska odkedy Rusko koncom februára napadlo Ukrajinu. Tretia najväčšia ázijská ekonomika odmietla kritiku svojich pokračujúcich nákupov ruskej energie a uviedla, že náhle zastavenie dovozu ruskej ropy by v konečnom dôsledku poškodilo jej spotrebiteľov.



Aj Čína potichu zvyšuje nákupy ropy z Ruska za znížené ceny, uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na údaje o preprave a nemenovaných obchodníkoch s ropou. Zdá sa, že to ukazuje, že najväčší svetový dovozca ropy sa snaží vyplniť vákuum, ktoré zanechali západní kupci, ktorí prerušili vzťahy s Ruskom pre humanitárnu krízu na Ukrajine.







Popri ropných sankciách EÚ sa blok dohodol na opatreniach na vyňatie najväčšej ruskej banky Sberbank zo systému zasielania správ SWIFT a na zákaze ďalších troch štátom vlastnených vysielateľov. Rovnako platí zákaz poistenia a zaistenia ruských lodí spoločnosťami z EÚ, uviedla von der Leyenová. „Ďalším bodom, ktorý si myslím, že nebol veľmi spomenutý, je, že tento balík takmer určite bude zahŕňať zákaz poistenia prepravy. Zatiaľ som nevidel podrobnosti o tom, ale takmer určite to bude zahrnuté,” povedal Imsirovič a odhadol, že približne 95 % poistenia prepravy ruskej ropy bolo realizovaných v Európe, predovšetkým v Londýne. „Takže to by teraz v skutočnosti neovplyvnilo len ruský export do Európy, ale ovplyvnilo by to aj ruský export všade inde.”



Päť predchádzajúcich kôl opatrení zahŕňalo okrem iného obmedzený prístup na kapitálové trhy, zmrazenie aktív ruskej centrálnej banky, vylúčenie ruských finančných inštitúcií zo SWIFT-u a zákaz dovozu ruského uhlia a iných komodít.