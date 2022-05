Pakistan na pokraji inflačného kolapsu žiada o väčšiu pomoc MMF

Zdroj: zerohedge

Foto: TASR/AP

dnes 15:46 -

S oficiálnou mierou inflácie nad 13,37 % (dvojnásobok oficiálneho CPI, aby ste získali presnejší obraz o skutočnej cenovej inflácii), čo je 2. najrýchlejšie rastúca miera v Ázii, Pakistan hľadá úľavu od záväzkov zahraničného dlhu a žiada dohodu o záchrane s MMF. Počiatočné debaty o trojročnej zmluve s MMF sa začali v roku 2019, ale Pakistan tvrdí, že táto dohoda, pôvodne za 6 miliárd USD, je už „zastaraná“ v dôsledku pandémie koronavírusu a nových globálnych finančných tlakov. Krajina teraz tvrdí, že „naliehavo potrebuje“ najmenej 36 miliárd dolárov, aby sa udržala nad vodou.



Pakistan má v budúcom fiškálnom roku splatiť zahraničný dlh vo výške viac ako 21 miliárd USD. Bojuje tiež s rozsiahlou infláciou potravín a narušením dodávateľského reťazca. Vláda sa snaží doviezť aspoň 3 milióny ton pšenice a 4 milióny ton kuchynského oleja, aby zmiernila nedostatok.



Toto je ďalší príklad šírenia globálnej inflácie/stagflácie, ktorú západné médiá vo veľkej miere ignorujú. Národy ako Pakistan s už aj tak oslabenými ekonomickými podmienkami sú kanárikmi v uhoľnej bani, hlavným ukazovateľom toho, čo sa pravdepodobne stane v bohatších krajinách prvého sveta, ak budú súčasné podmienky pokračovať. Vzhľadom na to, že inštitúcie ako OSN, MMF, BIS, Svetová banka a WEF tento rok predpovedajú veľký nedostatok potravín, médiá zatiaľ výraznejšie neinformujú, že kríza v niektorých krajinách už prebubláva na povrch.



Dôvodom, prečo je nestabilita v Pakistane obzvlášť znepokojujúca, je to, že je jednou z deviatich krajín na svete (oficiálne) s jadrovým arzenálom, nehovoriac o pokračujúcom pohraničnom konflikte s Indiou, ktorý vyvolal dve vojny v rokoch 1947 a 1965, ako aj o obmedzenú vojnu v roku 1999. S rastúcou ekonomickou nestabilitou rastie aj verejná nespokojnosť a možnosť vzbury. Politické elity bežne ponúkajú vojnu ako „uvoľňovací ventil“ pre verejný hnev a odvádzanie pozornosti od finančného utrpenia. V opačnom prípade každý deň rastie potenciál pre rozsiahle občianske nepokoje.







Samozrejme, Pakistan nie je jedinou krajinou, ktorá dnes čelí týmto podmienkam, je jednou z mnohých. Avšak na rozdiel od mnohých afrických alebo juhoamerických krajín, kde sú účinky inflačného kolapsu zmiernené na domáce obavy, kolaps v Pakistane by mohol mať medzinárodné dôsledky.

Popri hrozbách spojených s potápajúcimi sa ekonomikami a regionálnymi konfliktami sa MMF stal obľúbeným pôžičkovým žralokom, ktorý obchádza potápajúce sa národy, keď vo vode zacíti krv. Keďže čoraz viac krajín čelí poklesom spojeným s infláciou/stagfláciou, nebude asi veľmi konšpiračné tvrdiť, že MMF má z toho určitý prospech. Ako sa svet rúca, stále viac národov je zaviazaných dlhovej štruktúre MMF, až kým ich nakoniec neovládne hŕstka bankových elít.