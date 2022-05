Zastavenie dovozu energií z Ruska môže z HDP EÚ skresať 4,2 percentuálneho bodu

dnes 15:31 -

Prípadné úplne zastavenie dovozu energií z Ruska sa v krátkodobom horizonte výrazne negatívne odrazí na vývoji ekonomiky Európskej únie, uviedla v utorok španielska centrálna banka. Podľa jej odhadov môže energetické embargo skresať z hrubého domáceho produktu EÚ krátkodobo od 2,5 do 4,2 percentuálneho bodu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Podľa centrálnej banky Španielska sa však rozsah očakávaných negatívnych dôsledkov bude po prvom roku potenciálneho energetického embarga postupne zmierňovať, keďže európske štáty si postupne zabezpečenia nové zdroje. Najväčšie následky by podľa banky v najbližšom období niesli tri najväčšie ekonomiky EÚ, Nemecko, Francúzsko a Taliansko, a okrem nich krajiny strednej a východnej Európy. Dôvodom je ich vyššia závislosť od dovozu energií z Ruska.

Čo sa týka Nemecka, španielska centrálna banka odhaduje vplyv energetického embarga v rozsahu od 1,9 až 3,4 % HDP, v prípade Talianska od 2,3 do 3,9 % a Francúzska od 1,2 do 2 % HDP. Slabší než pôvodne predpokladaný rast by zaznamenalo aj samotné Španielsko, uviedol Javier Quintana, ekonóm španielskej centrálnej banky. Podľa neho by embargo na ruské energie skresalo zo španielskeho hrubého domáceho produktu 0,8 až 1,4 percentuálneho bodu.

Okrem toho by zastavenie dovozu ruských energií viedlo v EÚ k ďalšiemu zrýchleniu inflácie. Podľa banky by tento faktor pridal k inflácii 1,6 až 2,7 percentuálneho bodu. V prípade Španielska by bola inflácia vyššia o 0,8 až 1,2 percentuálneho bodu.

Tieto odhady však vychádzajú z hypotetického zastavenia dodávok všetkých energetických komodít z Ruska. V prípade ropných produktov by dôsledky boli podľa banky pre EÚ miernejšie než v prípade zastavenia dodávok plynu a uhlia. Hypotetické zastavenie aj zvyšného obchodu s Ruskom by tiež malo na celkovú ekonomiku EÚ negatívny vplyv, bol by však podstatne slabší než v prípade zastavenia dovozu energií.