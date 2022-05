Zo záverov CoFoE vyplýva potreba zmien v pracovnom a sociálnom práve

dnes 14:31 -

Európska komisia by mala podľa slovenského europoslanca Roberta Hajšela predložiť v súlade s odporúčaniami Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) legislatívne návrhy v oblastiach pracovného a sociálneho práva, práva na primeraný príjem a primerané bývanie a najmä práva detí a mládeže.

"Ja ako sociálny demokrat dlhodobo robím všetko pre to, aby sa do prijímanej legislatívy čo najviac pretransformovala túžba ľudí na posilnenie sociálnych práv a zlepšenie kvality života ľudí. Ide o to, aby sme to, čo si ľudia želajú ako je napríklad posilnenie práv pre deti, primerané mzdy, primeraný minimálny príjem zakotvili aj do záväzných dokumentov," zdôraznil pre TASR Hajšel.

V súvislosti s odporúčaniami CoFoE pripomenul, že ide o "súbor odporúčaní zo strany občanov, občianskych združení, alebo aj odborov, ktorými sa teraz budeme zaoberať my v europarlamente a najmä zástupcovia štátov v Rade EÚ." Zmena smerovania EÚ či zlepšenie kvality života občanov členských krajín sú však podľa europoslanca možné len vtedy, ak budú mať politici odvahu uskutočniť radikálnejšie zmeny.

"Až teraz sa ukáže, či je vôľa veci skutočne meniť a posúvať dopredu, alebo či celá Konferencia o budúcnosti Európy bola iba plytvaním času a peňazí," upozornil Hajšel. "Treba však zdôrazniť, že vzhľadom na odpor iných aktérov uzákonenie práva na bývanie za prijateľné ceny alebo primeraný základný príjem sa dnes zdá ako niečo sci-fi," dodal.

Jednou z nevýhod CoFoE, ktorá sa oficiálne skončila 9. mája, bola podľa Hajšela aj skutočnosť, že bola časovo obmedzená, "čím bola obmedzená aj hĺbka, do ktorej sa sa bolo možné dostať."