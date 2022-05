Heger verí, že na samite EÚ sa dosiahne dohoda o 6. balíku protiruských sankcií

dnes 16:46 -

Je pravdepodobné, že sa lídrom členských krajín EÚ podarí dosiahnuť dohodu o šiestom balíku sankcií proti Rusku na mimoriadnom samite v Bruseli alebo tesne po ňom. Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) to v pondelok povedal počas cesty na mimoriadny samit EÚ, informuje spravodajca TASR.

Premiér vyjadril nádej, že lídri EÚ smerujú k dohode o šiestom balíku sankcií, a to aj v prípade výnimky pre ropné embargo, ktoré by nezahŕňalo ropovod Družba. "Toto by malo pomôcť. Slovensko nie je problém a verím, že sa pridá aj Maďarsko," uviedol Heger počas letu z Bratislavy do Bruselu.

Výnimka na dodávky ropy cez ropovod Družba by mala platiť 2,5 roka. Podľa Hegera je to pre krajiny ako Slovensko dôležité preto, že nemá možnosti ako si rýchlo vyrokovať iný zdroj dodávok.

"Pre Slovensko je dôležité zabezpečiť dostatok plynu a ropy pre všetkých občanov, čiže treba hľadať aj alternatívy," spresnil. Pripomenul, že Slovensko podniká všetky kroky a na samite bude trvať na solidarite, lebo ako krajina bez prístupu k moru potrebujeme, aby nám partneri v prípade nejakého výpadku pomohli a dodali potrebné množstvo plynu aj ropy.

Pripomenul, že Slovensko má pripravený interkonektor cez Poľsko, ktorý zabezpečí viac ako 5 miliárd kubických metrov plynu ročne, čo je vlastne ročná spotreba krajiny. Alternatívou je teda stlačený plyn (LNG) alebo zemný plyn z Nórska, na čo je už zmluvne pripravená aj plynárenská spoločnosť SPP.

Heger odkázal, že ak sa podarí naplniť zásobníky do 10. júla, tak v rámci tohoročnej vykurovacej sezóny bude mať Slovensko dostatok plynu.