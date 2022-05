Rusko by malo znížiť produkciu ropy, aby nemuselo predávať so zľavou

dnes 16:16 -

Rusko by malo znížiť svoju produkciu ropy o 20 % až 30 % na 7 miliónov až 8 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov), aby ju predávalo za lepšie ceny a nemuselo dávať so zľavou, uviedol viceprezident koncernu Lukoil Leonid Fedun.

Západné sankcie uvalené na Moskvu za jej útok na Ukrajinu odrezali ruský finančný sektor od globálneho finančného systému a spôsobujú tiež tlak na ruské spoločnosti, ktoré ťažia a obchodujú s ropou, keďže odberatelia sa vyhýbajú ruskej rope, alebo tí, ktorí pokračujú v jej nákupe, požadujú výrazné zľavy.

V pondelok sa stretli lídri Európskej únie (EÚ), aby rokovali o kompromisnom návrhu na šiesty balík sankcií proti Rusku, ktorý by sa mal týkať aj ropy. Európska komisia (EK) navrhuje zastavenie dodávok ruskej ropy do konca roka s výnimkou dodávok do Maďarska, na Slovensko a do Česka cez ropovod Družba.

"Prečo by malo Rusko ďalej produkovať 10 miliónov barelov denne, ak dokážeme efektívnejšie spotrebovať a exportovať 7 miliónov až 8 miliónov barelov denne bez rozpočtových strát a domácej spotreby," uviedol Fedun, ktorý spoločne s Vagitom Alekperovom v roku 1991 založil Lukoil, v článku pre ruský denník RBK.

"Čo je lepšie, predávať 10 barelov ropy za 50 dolárov alebo sedem za 80 dolárov?" Fedun v článku takisto požadoval zvýšenie investícií do ruskej flotily tankerov, keďže sankcie zvýšili náklady na prenájom lodí.