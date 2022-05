Belgicko víta dohodu, ktorá na mori vyrobí elektrinu pre 150 miliónov rodín

dnes 15:31 -

Nová dohoda medzi Belgickom, Holandskom, Nemeckom a Dánskom predpokladá v polovici tohto storočia dodávky elektriny pre 150 miliónov domácností, čo má zaistiť 150 GW vyrobených veternou energiou v Severnom mori. Podľa televíznej stanice RTBF to v pondelok uviedla belgická federálna ministerka pre energetiku Tinne Van der Straetenová.

RTBF pripomenula, že 150 GW inštalovaného výkonu pre domácnosti pomôže zaistiť spotrebu elektriny v tých sektoroch ekonomiky, ktoré sú odkázané na menej "zelenú" elektrinu.

Cieľom štyroch signatárskych krajín je do roku 2030 zoštvornásobiť počet veterných elektrární na mori a do polovice storočia dosiahnuť 150 gigawattov inštalovaného výkonu, čo umožní odoberanie elektriny pre 150 miliónov domácností.

"Je to historický deň pre Belgicko a Európu. Belgicko, Holandsko, Nemecko a Dánsko spoja svoje sily, aby sa Severné more stalo najväčšou trvalo udržateľnou elektrárňou v EÚ," uviedla Van der Straetenová na Twitteri s odkazom na dohodu, ktorú sa podarilo uzavrieť 18. mája. Podľa jej slov je snaha premeniť Severné more na "najväčšiu obnoviteľnú elektráreň na svete".

Podľa údajov RTBF v roku 2015 jedna rodina v Belgicku (traja až štyria ľudia) spotrebovala približne 3,5 megawatthodín (MWh) elektriny. V prípade 150 miliónov domácností by išlo o spotrebu okolo 525 miliónov MWh ročne.

Výskumník v oblasti energetiky na Katolíckej univerzite v Leuvene Francesco Contino pre RTBF uviedol, že jedna veterná turbína za rok svojej činnosti funguje na 40 až 42-% času pri maximálnom výkone. Podľa tohto faktora "zaťaženia" kapacita inštalovaného výkonu 150 GW zaručuje efektívnu výrobu elektriny okolo 551 miliónov MWh, čiže o niečo viac ako je ročná spotreba 150 miliónov domácností.

Podľa údajov Európskej komisie spotreba elektriny v Európe by sa mala do roku 2050 (v porovnaní s rokom 2015) viac ako zdvojnásobiť (nárast od 41 % až po 53 %), avšak odhady Európskej federácie energetického priemyslu (Eurelectric) naznačujú, že toto zvýšenie mohlo byť až 60-percentné.

Skokový nárast spotreby elektriny sa však domácností týka iba okrajovo, najväčšími odberateľmi sú priemysel, služby a doprava. Platí to aj pre Belgicko, ako potvrdili údaje federálneho ministerstva energetiky. V roku 2019 sa belgické domácnosti umiestnili na treťom mieste pri konečnej spotrebe elektriny s podielom 22 %, za priemyslom (45,8 %) a službami (25,8 %).

Contino spresnil, že v EÚ spotreba elektrickej energie v domácnostiach tvorí nepatrnú časť celkovej spotreby energie - okolo 4 %.

Zatiaľ čo v roku 2019 sa väčšina elektriny v Európskej únii vyrábala z uhlia, potom z plynu a jadra, Európska komisia na rok 2050 predpovedá, že prvé miesto bude patriť veternej energii, avšak jadrové elektrárne a plyn zostanú medzi hlavnými zdrojmi výroby elektriny.