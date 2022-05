ŽSR sa nedarí predať areál Železničnej nemocnice s poliklinikou v Košiciach

dnes 15:31 -

Železniciam Slovenskej republiky (ŽSR) sa nedarí predať areál Železničnej nemocnice s poliklinikou (ŽNsP) v širšom centre Košíc. V štvrtom kole ponukového konania preto znížili cenu na 11,986 milióna eur bez DPH. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa železníc Ria Feik Achbergerová.

ŽSR predpokladajú, že zníženie ceny môže byť motivačným faktorom pre potenciálneho záujemcu o kúpu objektu. "V predchádzajúcich kolách neevidujeme žiadneho záujemcu o objekt, preto po odsúhlasení na ministerstve dopravy pristúpili ŽSR k zľave desať percent z pôvodnej navrhovanej sumy 13,3 milióna eur," spresnila.

Uzávierka aktuálnej aukcie je 13. júna. "Cieľom ŽSR je predaj takéhoto nepotrebného majetku ako reakcia na napĺňanie odporúčaní Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP)," dodala Feik Achbergerová.

Objekt sa využíva ako nemocnica a zdravotné stredisko na základe platnej nájomnej zmluvy. Súčasťou areálu sú okrem hlavnej budovy aj ďalšie stavby ako napríklad kompresorová stanica, vodojem, garáže a ďalšie. Celkovo ide stavby s podlahovou plochou viac ako 14.000 štvorcových metrov a o pozemky s rozlohou zhruba 10.500 štvorcových metrov.

Pôvodná stará časť hlavnej budovy železničnej nemocnice bola postavená v 50. rokoch 20. storočia. Do užívania ju odovzdali v roku 1964. Prístupná je z Masarykovej ulice. Nová časť budovy ŽNsP bola daná do užívania v roku 2002 a je prístupná zo Svätoplukovej a Kmeťovej ulice.

V ŽNsP pracuje 114 ľudí, z toho 30 lekárov a 54 sestier. V súčasnosti je celý areál prenajatý spoločnosti Železničné zdravotníctvo Košice, s. r. o., ktorej jediným spoločníkom je spoločnosť ProCare, a. s. Ide o neštátne zdravotnícke zariadenie nemocničného a poliklinického typu. Nájomná zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to do 30. septembra tohto roka. Ak niektorá zmluvná strana do pol roka od tohto termínu neoznámi ukončenie nájomného vzťahu, zmluva sa automaticky predĺž do konca roka 2023.