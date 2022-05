Príspevok EK na zmeny v energetike iba vyrovná pokles financií na plán obnovy

dnes 9:31 -

Európska komisia (EK) minulý týždeň predstavila plán na zníženie závislosti EÚ od ruských energetických surovín REPowerEÚ. Na úspory energií, zmenu dodávateľa ropy a plynu či urýchlenie rozvoja obnoviteľných zdrojov energie (OZE) zároveň vyčlenila pre členské štáty balík financií, z ktorých by mohlo Slovensko získať približne 350 miliónov eur. O približne podobnú sumu však EK Slovensku zníži zdroje na Plán obnovy a odolnosti SR, uviedla v diskusii organizovanej iniciatívou Zelená vízia pre Slovensko o pláne REPowerEÚ generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy úradu vlády Lívia Vašáková.

"Myslím si, že veci, ktorá Európska komisia navrhla, sú v zásade dobré. Otázka je, pozrieť sa aj na to, či máme finančné krytie, aby sme to vedeli zrealizovať. Tu si dovolím byť trochu skeptickejšia," uviedla Vašáková. EK očakáva, že na energetické zmeny v štátoch únie bude treba 210 miliárd eur, no podľa Vašákovej je v tomto balíku iba 20 miliárd eur nových zdrojov. "Slovensko by mohlo dostať okolo 350 miliónov, ale zároveň v rámci plánu obnovy bude koncom júna známa finálna alokácia, kde na základe našich predbežných výpočtov rátame s tým, že niečo vyše 300 miliónov stratíme," povedala Vašáková.

Od Slovenska sa očakávajú investície na zrušenie závislosti od ruskej ropy a plynu, zároveň investície do zvýšenia energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energií, no podľa Vašákovej na tieto úlohy nové zdroje nedostaneme. "Z jedného vrecka nám zoberú a potom do druhého vrecka nám dajú tých 350 miliónov. Okrem toho tu máme enormný nárast stavebných nákladov," priblížila Vašáková.

Slovensko má už v súčasnosti plánované investície do obnovy budov vo výške 2,7 miliardy eur a celkové investície z plánu obnovy asi osem miliárd eur. "Z Bruselu dostaneme len šesť, možno keď sa budeme uchádzať o REPowerEÚ, ale tam budú musieť byť ďalšie aktivity, tak dostaneme 6,3 miliardy eur," dodala Vašáková.

Pomerne skeptický bol k plánom EÚ na rýchle energetické úspory a dekarbonizáciu aj minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Plán REPowerEÚ navrhuje okrem iného aj zvýšenie cieľa EÚ v oblasti úspor energií do roku 2030 z pôvodných deviatich percent na 13 %. Zároveň chce EK zvýšiť cieľ v smernici o obnoviteľných zdrojoch - ich podiel do roku 2030 na 45 %. "Neviete nahradiť ľubovoľne veľký podiel energie obnoviteľnými zdrojmi, lebo tie môžu vypadnúť," upozornil Sulík na riziká stability týchto zdrojov energie.

Aktuálne ciele EÚ sú podľa Sulíka nereálne. "Je úplne jednoduché v Európskom parlamente odhlasovať čokoľvek, čo sa vám zapáči, však som tam päť rokov sedel," povedal Sulík. "Realita je potom taká, že prax nestíha," dodal minister. Slovensko však napriek tomu podľa Sulíka v tomto smere postupuje. V budúcom roku by sa mala ukončiť ťažba uhlia na Hornej Nitre, skončí sa aj prevádzka uholnej elektrárne Nováky a postupne sa zvyšuje aj podiel domácností využívajúcich OZE.