Ukrajina požaduje, aby Nemecko zastavilo transport plynu cez Nord Stream 1

dnes 15:01 -

Ukrajinský prevádzkovateľ plynovodov apeloval na Nemecko, aby zastavilo alebo aspoň výrazne obmedzilo transport dodávok ruského plynu cez plynovod Nord Stream 1 (Severný prúd 1). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Plynovod mal zabezpečiť zásobovanie Európy plynom, uviedol v piatok (27. 5.) šéf ukrajinského prevádzkovateľa plynovodov GTSOU Serhij Makohon. "My však vidíme, že Rusko absolútne porušuje tieto princípy," povedal Makohon v ukrajinskej televízii.

Makohon preto požaduje od nemeckého ministerstva hospodárstva a spolkového úradu pre reguláciu sieťových odvetví Bundesnetzagentur (BNetzA), aby dodávky cez Nord Stream 1 zastavili alebo výrazne obmedzili.

Nord Stream 1 s dĺžkou 1224 kilometrov vedúci po dne Baltského mora, ktorý sa dostal do prevádzky v roku 2011, je najdôležitejším plynovodom pre dodávky ruského plynu do Nemecka. V roku 2021 sa cezeň zo severozápadného ruského mesta Vyborg prepravilo 59 miliárd kubických metrov plynu. Nemecko a ďalšie európske krajiny odmietajú okamžité zastavenie dodávok plynu z Ruska, lebo sa obávajú, že by to spôsobilo obrovské škody ich ekonomikám.