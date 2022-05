Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 9:46 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 21. týždni 2022:Varšava 23. mája - Poľsko sa rozhodlo vypovedať medzivládnu dohodu s Ruskom o plynovode Jamal. Oznámila to v pondelok na sociálnej sieti poľská ministerka pre klímu Anna Moskwaová. Ukončenie zmluvy bolo prirodzeným krokom po zastavení ruských dodávok do Poľska minulý mesiac, čo bolo podľa nej porušením zmluvy. Tento krok neovplyvní toky plynu z Nemecka do Poľska cez plynovod prevádzkovaný poľským subjektom. Poľsko opakovane deklarovalo, že nemá v úmysle predĺžiť dlhodobú zmluvu, ktorej platnosť mala vypršať na konci roka 2022.Brusel 23. mája - Európska komisia v pondelok navrhla predĺžiť pozastavenie prísnych fiškálnych pravidiel Európskej únie (EÚ) o ďalší rok, do roku 2024. Dôvodom sú ekonomické dôsledky vojny na Ukrajine. Komisia tieto pravidlá pozastavila pred dvomi rokmi, po vypuknutí pandémie nového koronavírusu, ktorá stiahla 27-členný blok do najhlbšej recesie od druhej svetovej vojny.Brusel 24. mája - Ministri financií členských krajín EÚ (Ecofin) v utorok v Bruseli prijali nariadenie umožňujúce dočasnú liberalizáciu obchodu a iné obchodné úľavy v súvislosti s určitými ukrajinskými výrobkami. V praxi to znamená, že počas jedného roka nebudú platiť dovozné clá na ukrajinský vývoz do Európskej únie. Vďaka týmto opatreniam bude môcť EÚ podporiť ukrajinskú ekonomiku, ktorá bola výrazne poškodená ruskou inváziou.Berlín 25. mája - Nemecká ekonomika rástla na začiatku roka tak, ako sa predpokladalo, aj napriek zhoršeniu situácie v dôsledku vojny na Ukrajine a pandémie. Hrubý domáci produkt (HDP) v 1. štvrťroku 2022 v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom stúpol o 0,2 %, uviedol spolkový štatistický úrad Destatis a potvrdil svoj rýchly odhad z konca apríla. V medziročnom porovnaní si najväčšia európska ekonomika za tri mesiace od januára do konca marca polepšila o 3,8 %.Washington/Moskva 25. mája - Rusko zrejme smeruje do platobnej neschopnosti. USA totiž zakázali, aby Moskva hradila splátky dlhopisov cez americké banky, čo výrazne zvýšilo riziko jej defaultu. Americké ministerstvo financií nepredĺžilo výnimku, ktorá umožňovala Rusku uhrádzať splátky štátnych dlhopisov americkým investorom. Výnimka prestala platiť od stredy rána.

Rusko začne platiť svoj zahraničný dlh v rubľoch po tom, ako Spojené štáty ukončili výnimku, ktorá Moskve umožňovala uskutočňovať platby v dolároch. Oznámilo to v stredu ruské ministerstvo financií (MF).Washington 26. mája - Vojna na Ukrajine a jej vplyv na ceny potravín a energií, ako aj na dostupnosť priemyselných hnojív, môže odštartovať celosvetovú recesiu. Uviedol to prezident Svetovej banky David Malpass.Moskva 26. mája - Ruská centrálna banka pokračuje vo výraznom znižovaní kľúčovej úrokovej sadzby. Na štvrtkovom mimoriadnom zasadnutí znížila hlavnú úrokovú sadzbu o tri percentuálne body, z pôvodných 14 % na 11 %. Ako dôvod uviedla zhoršovanie ekonomickej situácie, zatiaľ čo miera inflácie sa spomaľuje.Washington 26. mája - Ekonomika USA klesla v 1. kvartáli o niečo výraznejšie, než sa pôvodne predpokladalo. Hrubý domáci produkt (HDP) sa za tri mesiace od januára do marca v porovnaní s rovnakým obdobím pred rokom reálne znížil o 1,5 %, uviedlo americké ministerstvo obchodu a revidovalo svoj prvý odhad, ktorý počítal s poklesom o 1,4 %.Budapešť 26. mája - Od piatka môžu v Maďarsku tankovať pohonné látky za regulované ceny, ktoré sa týkajú základných druhov benzínu a nafty, iba vozidlá s maďarským evidenčným číslom. Šéf úradu vlády Gergely Gulyás vo štvrtok na tlačovej konferencii v Budapešti upozornil, že v Európe je možné natankovať najlacnejšie v Maďarsku, preto v prihraničných oblastiach vznikla "tankovacia turistika" zo susedných krajín, ktorá už ohrozuje bezpečnosť dodávok pohonných látok. Washington 27. mája - Inflácia v USA sa zrejme začína spomaľovať, signalizuje ukazovateľ preferovaný americkou centrálnou bankou (Fed). Jadrový index výdavkov na osobnú spotrebu (PCE), do ktorého sa nezapočítavajú volatilné ceny potravín a energií, v apríli medziročne stúpol o 4,9 % po náraste o 5,2 % v marci.Sofia 27. mája - Bulharsko potvrdilo plán prijať euro v roku 2024. Bulharská vláda v piatok schválila plán, podľa ktorého by mala vstúpiť do eurozóny od 1. januára 2024. Politická neistota a troje volieb v minulom roku spôsobili oneskorenia plánu načrtnutého po tom, čo Bulharsko spoločne s Chorvátskom v lete 2020 začlenilo svoju menu do mechanizmu výmenných kurzov ERM II, teda takzvanej "čakárne" na euro.