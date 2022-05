Hypotéka začína byť pre mnohých Američanov nedostupnou  

Zdroj: across

Základné úrokové sadzby Fedu v Spojených štátoch rastú, keďže centrálna banka sa týmto spôsobom snaží zakročiť proti inflácii. Sadzby sú aktuálne na úrovni 1 %, pričom do konca roka by sa podľa tvrdení Fedu mohli vyšplhať až k 2,5 %. Americké sadzby na 30-ročných hypotékach boli začiatkom 2022 na úrovni okolo 3 %, dnes sa prehupli cez 5 %-nú hranicu a atakujú 5,5 %. A to by malo ešte dochádzať k spomínanému rastu základných sadzieb do konca roka.

Realitný trh v Spojených štátoch začína pociťovať prvé dôsledky. Vyššie úrokové sadzby znamenajú, že menej ľudí si bude môcť dovoliť hypotéku. Na priemerný dom, ktorý stojí v USA približne 300 000 dolárov, ste potrebovali ešte začiatkom roka zložiť kapitál niečo cez 60 000. Dnes, pri 5 % -nej sadzbe, je to je 80 000 USD a náklady na mesačnú splátku vzrástli v priemere o 300 dolárov. Takéto zdraženie bude znamenať vylúčenie viac ako 16 miliónov Američanov z realitného trhu, lebo nesplnia podmienky na poskytnutie hypotéky. Viac ako 2,5 milióna z nich budú prvokupcovia – mladí ľudia.

Tento vývoj už badať aj na číslach predaných domov. Predaj nových domov sa medzimesačne prepadol o viac ako 16 %. Naopak nájmy zaznamenali výraznejší rast. To len ukazuje, že kupci sú diskvalifikovaní kvôli sprísňujúcim sa nárokom, ich dopyt klesá a presúvajú svoj záujem do dočasného prenájmu.



Porovnanie úrokových sadzieb a predaje nových domov



zdroj: Bloomberg

Najviac IT vývojárov v kryptosvete pracuje na Ethereu

Na rozvoji Etherea pracuje takmer 4 000 aktívnych vývojárov mesačne, pričom bitcoin ich má „len“ 680 mesačne. Ethereum je teda zďaleka najrozvinutejším ekosystémom na svete. Hovorí o tom správa Electric Capital, ktorá odobrala takmer 500 000 úložísk kódu a 160 miliónov odovzdaných kódov v rámci Web3 na meranie aktivity vývojárov.



Je zaujímavé, že aj keď zvyšovanie cien priťahuje nových vývojárov, tí zostávajú na trhu, aj keď cena klesá. To môže naznačovať, že vývojári vidia dlhodobý potenciál svojej práce.



Napriek tomu je počet vývojárov kryptomien v porovnaní s inými odvetviami malý. Generálny riaditeľ Apple Tim Cook v roku 2018 uviedol, že v systéme iOS je registrovaných 20 miliónov vývojárov. V oblasti kryptomien je celkovo odhadom 140 000 vývojárov, ktorí v určitom bode prispeli k rozvoju odvetvia. Až 34 000 z nich sa pripojilo len minulý rok.



Každý mesiac odovzdá kód v krypto 18 000 vývojárov a web3 projektoch s otvoreným zdrojovým kódom, pričom 4 000 pracuje na kryptomenách na plný alebo čiastočný úväzok. V porovnaní s tým existuje odhadom 14 miliónov vývojárov javascriptu. Kryptomeny tak zostávajú malou, ale rýchlo rastúcou súčasťou IT ekosystému.



Počet aktívnych vývojárov na konkrétnej kryptomene



zdroj: Trustnodes.com

Nový týždeň prinesie výsledky inflácie a trhu práce

Úvod nového týždňa bude pomerne vlažný a chudobný na makroekonomické dáta. V utorok očakávame výsledky inflácie z EÚ, ktorá sa očakáva na 7,6 % vs. 7,4 % minulý výsledok. V piatok uvidíme dáta z amerického trhu práce. Miera nezamestnanosti by mala klesnúť na 3,5 % zo súčasných 3,6 % a očakáva sa za máj vytvorenie 350 tisíc nových pracovných miest. Piatok bude v Číne obmedzené obchodovanie na burzách nakoľko bude sviatok – festival dračích lodí.