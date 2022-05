ÚMS žiada premiéra o urgentné rokovanie k opatreniam ministerstva financií

dnes 14:46 -

Únia miest Slovenska (ÚMS) žiada premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) o urgentné rokovanie k opatreniam ministerstva financií. Zároveň apeluje na vládu a koaličné strany, aby neprijímali žiadne rozhodnutia o medializovanom daňovom mixe bez jednoznačnej dohody so samosprávami. TASR o tom informovala hovorkyňa únie Daniela Piršelová.

ÚMS zásadne nesúhlasí s návrhmi a postupom zo strany štátu a žiada predsedu vlády Hegera i ministra financií Igora Matovič (OĽANO), aby seriózne začali rokovať o reforme verejnej správy, ktorej súčasťou je aj zmena financovania.

Štát podľa únie miest opäť ukazuje svoj centralistický prístup, keď si "zmyslí", že za krátky čas vyrieši takú zásadnú agendu, akou je financovanie samospráv. "Žiadame aj poslancov Národnej rady SR, aby nepredkladali žiadne návrhy bez serióznej diskusie so samosprávami. Urýchlené vyhlásenia a návrhy vedú k zhoršovaniu situácie a môžu obyvateľom miest a obcí viac ublížiť, ako pomôcť," skonštatovala ÚMS, ktorá žiada štát o ďalšie rokovanie.

Zároveň si stojí za tým, že aktuálne opatrenia z dielne rezortu financií dostanú samosprávy "na kolená" a ľuďom nijako nepomôžu. Zástupcovia ÚMS o stretnutie žiadajú aj prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, ktorú chcú požiadať, aby pri rozhodovaní o opatreniach z dielne rezortu financií zvážila aj relevantné argumenty samospráv.

Koaličná strana Za ľudí navrhla, aby samosprávy mohli dostávať podiel zo všetkých daní. Obce, mestá a samosprávne kraje by tak v budúcnosti mohli byť financované namiesto z daní z príjmu fyzických osôb podielom zo všetkých daní vyberaných štátom. S návrhom prišla strana po tom, ako samosprávy protestovali proti zvyšovaniu daňového bonusu, ktorý je súčasťou balíčka protiinflačnej pomoci z dielne ministerstva financií.

Ministerstvo financií sa voči tvrdeniam samospráv v uplynulých dňoch opakovane ohradilo a argumentuje, že samosprávy nebudú mať menej peňazí, ako majú v súčasnosti. Deklaruje, že štát pomôže každej samospráve, ktorá by sa mohla dostať do problémov. "Poctivým samosprávam určite podáme pomocnú ruku, a to rôznymi spôsobmi," poznamenal Matovič.