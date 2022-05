Prudký pokles ruského vývozu môže cenu Brentu zvýšiť nad 150 USD/barel

dnes 14:16 -

Ak by došlo k prudkému poklesu exportu ruskej ropy, cena ropnej zmesi Brent by mohla vzrásť nad 150 USD (140,23 eura) za barel (159 litrov). Uviedla to v najnovšom odhade banka Bank of America (BofA). Informovala o tom agentúra Reuters.

Po útoku Ruska na Ukrajinu 24. februára zaznamenali ceny ropy prudký rast. V súčasnosti sa cena Brentu pohybuje okolo 117 USD za barel. "Vzhľadom na fakt, že momentálne je úroveň 120 USD/barel pri Brente na dosah, sme presvedčení, že prudký pokles exportu ropy z Ruska môže posunúť jej cenu výrazne nad 150 USD/barel," uviedla banka.

Európska únia plánuje uvaliť embargo na dovoz ruskej ropy v reakcii na udalosti na Ukrajine. Zatiaľ k dohode nedošlo, najmä pre postoj Maďarska, predstavitelia EÚ sú však presvedčení, že dohodu sa podarí uzatvoriť.