Protiinflačný balík podľa Aufrichtovej ukáže, ktoré samosprávy sú schopné prežiť

Parlamentom prijatý protiinflačný balík, ktorý ovplyvní rozpočty obcí, miest i samosprávnych krajov, ukáže podľa starostky bratislavského Starého Mesta Zuzany Aufrichtovej, ktoré samosprávy sú schopné prežiť.

To, ako je na Slovensku rozdelený štát, sa podľa starostky nikto neodvážil dať do poriadku nejakým nariadením zhora, zlučovaním obcí, pretože by to vyvolalo tlak moci zo strany štátu.

Myslí si, že jeden zo zámerov novoprijatej legislatívy v podobe protiinflačného balíka je ukázať, ktoré samosprávy sú schopné prežiť a ktoré nie. "Ktoré sú schopné prežiť, budú mať budúcnosť a tie ostatné sa zlúčia," skonštatovala Aufrichtová, ktorá je aj mestskou poslankyňou, vo štvrtok (26. 5.) na bratislavskom mestskom zastupiteľstve.

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) vstúpilo pre protiinflačný balík rezortu financií a dlhodobý prístup štátu voči samosprávam do štrajkovej pohotovosti. Mestá a obce upozorňujú, že schválený balík pomoci rodinám negatívne ovplyvní rozpočty samospráv a fungovanie ich základných funkcií. Podporu ZMOS vyjadrilo aj združenie samosprávnych krajov SK8 a Únia miest Slovenska.

Ministerstvo financií sa voči tvrdeniam samospráv ohradilo a argumentuje, že samosprávy nebudú mať menej peňazí ako majú v súčasnosti. Deklaruje, že štát pomôže každej samospráve, ktorá by sa mohla dostať pre vysoké ceny energií do problémov. "Poctivým samosprávam určite podáme pomocnú ruku, a to rôznymi spôsobmi," poznamenal minister financií Igor Matovič (OĽANO).