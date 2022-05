MIRRI spustilo pilotnú fázu projektu digitálnych zručností seniorov

dnes 12:31 -

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR spustilo v piatok pilotnú fázu projektu, vďaka ktorému získa viac ako 170.000 seniorov digitálne zručnosti. Pilotnú fázu školení oficiálne otvorila vo Zvolene vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) spolu s Valériou Pokornou z Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS), ktorá je jedným z hlavných partnerov projektu.

"Základným predpokladom na to, aby sa seniori mohli plnohodnotne začleniť do chodu spoločnosti, sú dnes digitálne zručnosti. Bez nich je mnoho vecí ťažších, komplikovanejších a nákladnejších. Sú tiež nevyhnutnosťou pre bezpečnosť v online priestore," uviedla Remišová. "Digitálne zručnosti umožňujú lepšie zapojenie sa do spoločnosti, komunikáciu s blízkymi a rodinou, využívanie služieb, z ktorých mnohé sú už dostupné len online," dodala.

"Partner projektu, ktorým je JDS, zastupuje takmer 100.000 seniorov na Slovensku a aj preto bude môcť ministerstvu poskytnúť užitočnú spätnú väzbu, aby sa v samotnej realizačnej fáze projektu zlepšilo všetko potrebné," uviedla ďalej Remišová. V rámci pilotnej fázy projektu sa už v týchto dňoch postupne spúšťajú v takmer 60 mestách a obciach po celom Slovensku školenia digitálnych zručností pre prvých 1000 účastníkov nad 65 rokov.

"Seniori dnes majú veľmi veľa problémov, ktoré sa ešte vyostrili v čase pandémie, vojny na Ukrajine a vysokej inflácie. Najmä v čase koronakrízy boli ohrození izoláciou a digitálny svet, vďaka ktorému komunikovali a fungovali všetci ostatní, bol pre mnohých z nich nedostupný. Veľmi si preto ceníme, že vďaka tomuto projektu aj slovenskí seniori ohrození digitálnou chudobou konečne dostanú šancu naplno využívať výhody digitalizácie," povedala poverená predsedníčka JDS Valéria Pokorná.

Dôležitým míľnikom na prípravu projektu bolo vypracovanie prípravnej štúdie tímom odborníkov z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Štúdia podrobne analyzuje potreby špecifickej cieľovej skupiny, odporúča kľúč k výberu vhodných účastníkov, určuje spôsob a metodiku školení a zohľadňuje aj možné riziká.

Po skončení a vyhodnotení pilotného projektu príde v septembri na rad realizačná fáza, do ktorej sa budú môcť prihlásiť všetci seniori s rôznymi úrovňami digitálnych zručností. "Už teraz je enormný záujem o účasť na školení," poznamenala Remišová. Predpokladá sa, že školenia budú prebiehať na desiatkach miest po celom Slovensku, všade tam, kde o túto formu vzdelávania požiadajú.

Absolventi štyroch trojhodinových školení dostanú na záver tablet s príslušenstvom, s ktorým pracovali počas školenia a tiež dátový balíček, vďaka ktorému budú mať zabezpečené internetové pripojenie.