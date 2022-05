Britská vláda plánuje mimoriadnu daň na vysoké zisky energetických firiem

dnes 18:01 -

Britská vláda chce mimoriadnym odvodom zdaniť vysoké zisky energetických firiem. Peniaze z tejto dane potom použije na pomoc spotrebiteľom, ktorých životné náklady prudko vzrástli.

Britský minister financií Rishi Sunak vo štvrtok predložil parlamentu návrh na dočasné mimoriadne zdanenie ropných a plynárenských firiem vo výške 25 %. Tento mimoriadny odvod by mal do štátnej kasy priniesť v budúcom roku 5 miliárd GBP (5,86 miliardy eur). Mimoriadna daň by mala platiť, kým sa ceny energií nevrátia na normálnu úroveň, uviedol Sunak.

Z príjmov z tejto mimoriadnej dane sa má financovať napríklad jednorazový príspevok vo výške 650 GBP pre viac než 8 miliónov najchudobnejších domácností v Spojenom kráľovstve, uviedol Sunak v Dolnej snemovni. Takisto nevylúčil aplikáciu podobného odvodu na zisky výrobcov elektriny. Dodal však, že vláda musí na tom ešte pracovať.