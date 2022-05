Kryptomeny sú v BEAR markete

Zdroj: trader 2.0

Kryptomeny už nejaký čas klesajú a zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by sa na tom niečo malo zmeniť. Klesá hlavná kryptomena Bitcoin aj ostatné kryptomeny ako Ethereum či Cardano. Je to však len cyklus alebo sa jedná o značnejší problém?



Za všetkým hľadaj akciové trhy a FED

Kryptomeny samozrejme nie sú jediné ktoré klesajú. Vo veľkom klesá aj akciový trh na čele s akciami a indexami. Za týmto celým stojí americká centrálna banka nazývaná aj FED. Tá totiž môže používať priame nástroje, ktoré majú veľký dopad na trhy. Tými nástrojmi sú :

1. Úrokové sadzby

2. Kvantitatívne uvoľňovanie / kvantitatívny „tightening“



Toto sú priame nástroje, ktorými FED vie manipulovať trh. Po marci 2020 kedy sa trhy vo veľkom zrútili a dá sa povedať, že celý svet bol v karanténe, tak FED aby podporil trhy, tak poslal úrokové sadzby na nulu. Zároveň začať púšťať do obehu 120 miliárd dolárov mesačne plus rôzne ďalšie šeky a stimuly na podporu ako ekonomiky, tak aj ľudí a rodín.

oto celé vyustilo do dnes už dvojcifernej inflácia a FED tu má presne opačný problém. Úroky musí zvyšovať a peniaze, ktoré za tieto mesiace natlačil musí postupne brať z trhu aby inflácia smerovala nižšie. Cieľ inflácie bol 2% a momentálne sa pohybujeme nad úrovňou cez 10%.



Práve z tohto dôvodu trhy teraz klesajú a tie nie len kryptomenové. Samozrejme dôvodov je vždy viac, ale toto sú tie najsilnejšie argumenty. Kým FED bude robiť takúto politiku aby stlačiť infláciu na nižšie čísla, tak môžeme čakať, že aj kryptomeny budú naďalej klesať.



Bitcoin

Ethereum

