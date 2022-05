Otcovia si budú môcť pri narodení dieťaťa vybrať 14-dňovú dovolenku

dnes 16:01 -

Dva týždne plateného voľna pre otcov, aj keď matka poberá súčasne materské alebo rodičovský príspevok. Túto novinku prináša novela Zákonníka práce (ZP) a ďalších predpisov, ktorú pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Ide o transpozíciu smerníc EÚ do právneho poriadku SR, ktorú vo štvrtok schválila vláda. Novela by mala byť účinná od októbra 2022.

Cieľom právnej úpravy je podľa MPSVR podpora rovnomernejšieho rozdelenia opatrovateľských povinností medzi ženami a mužmi a vytvorenie puta medzi otcom a dieťaťom už v ranom veku detí, čo najskôr po narodení.

"Otcovia na Slovensku si budú môcť od 1. októbra v prvých šiestich týždňoch po narodení dieťaťa vybrať 14-dňovú otcovskú dovolenku. Samozrejme nejde o povinnosť, ale o možnosť, ak chce otec stráviť prvé dva týždne po narodení svojho dieťaťa spolu s mamičkou, či už jej pomôcť, alebo prežiť spoločne ako rodina túto šťastnú chvíľu, táto právna úprava mu to umožňuje. Ide o lepšie zosúladenie pracovného a rodinného života. Túto otcovskú dovolenku nebude hradiť zamestnávateľ, ale bude ju hradiť Sociálna poisťovňa z nemocenského poistenia," vysvetlil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).

Novelou sa podľa MPSVR zosúlaďujú právne predpisy Slovenskej republiky so smernicou EÚ o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami. Vzhľadom na to, že obdobie poberania materského iným poistencom (otcom) je v podmienkach SR v porovnaní s inými krajinami EÚ nastavené nadštandardne, novela navrhuje, aby sa obdobie výplaty materského otcovi po narodení dieťaťa započítavalo do úhrnného obdobia nárokov na materské pri tom istom dieťati.

Podľa schválenej novely otcovi dieťaťa počas otcovskej dovolenky vznikne nárok na dávku materské iného poistenca (otca) zo sociálneho poistenia v rozsahu 14 kalendárnych dní v období šiestich týždňov od narodenia dieťaťa, bez ohľadu na skutočnosť, či matka dieťaťa poberá materské alebo rodičovský príspevok.

Nárok na materské si po novom budú môcť otcovia rozdeliť na dve obdobia (súčasný nárok sa rozdelí na samostatné nároky). V porovnaní so súčasnou právnou úpravou sa aktuálne ucelené obdobie (napr. 28 týždňov) nároku na materské iného poistenca (otca) môže rozdeliť na dve obdobia poberania materského (napr. dva týždne a 26 týždňov pri starostlivosti o jedno dieťa). Tesne po narodení dieťaťa si teda bude môcť požiadať o dávku v trvaní maximálne dvoch týždňov a o zvyšok si môže požiadať neskôr. Toto obdobie dvoch týždňov sa započíta do celkového obdobia 28 týždňov, počas ktorého má otec (pri starostlivosti o jedno dieťa) nárok na materské aj v súčasnosti.

Materské počas otcovskej dovolenky bude financované z nemocenského poistenia vykonávaného Sociálnou poisťovňou. V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa mu naďalej bude patriť platená otcovská dovolenka v trvaní 28 týždňov, resp. 31 týždňov, ak ide o osamelého muža alebo v trvaní 37 týždňov, ak sa jedná o dve alebo viac detí.