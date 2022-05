Sorosov list Draghimu: Putinova vyjednávacia pozícia v spore o plyn nie je až taká silná

Zdroj: ČTK

Rusko minulý týždeň zastavilo dodávky plynu do Fínska so zdôvodnením, že krajina neplatí za odobraný plyn v rubľoch, ako teraz Kremeľ požaduje. Krátko predtým Fínsko oznámilo, že chce vstúpiť do Severoatlantickej aliancie, ktorú Putin kritizuje a ktorej rozšírenie ďalej na východ k hraniciam Ruska sa snaží zabrániť. Ruská štátna plynárenská spoločnosť Gazprom už prestala dodávať plyn aj do Poľska a do Bulharska, rovnako s odkazom na to, že tieto dve krajiny nechcú platiť v rubľoch. Rusko začalo platby vo svojej mene vyžadovať po invázii na Ukrajinu, keď naň západné krajiny uvalili sankcie.

Soros ale tvrdí, že aj Európa má na Putina páky. Dvadsaťsedemčlenná Európska únia odoberá asi 40 percent spotrebovávaného plynu z Ruska, čo jej znemožňuje prestať surovinu z Ruska odoberať za jedinú noc. Finančník poukazuje na to, že EÚ je pre Rusko veľmi dôležitý trh a Putin potrebuje príjmy z predaja plynu, aby sa mu nezrútilo hospodárstvo.

"Odhaduje sa, že kapacita ruských zásobníkov bude do júla plná. Európa je jeho jediný trh. Ak nebude dodávať do Európy, bude musieť ukončiť ťažbu na Sibíri, odkiaľ ten plyn prúdi. Ide zhruba o 12.000 vrtov. Nejaký čas to potrvá, kým sa zavrú, ale keď budú zatvorené, bude ich kvôli zastaranosti tohto zariadenia ťažké znovu otvoriť," napísal Soros v liste talianskemu premiérovi.

Európa musí podľa neho podniknúť urýchlené prípravy a až potom začať vyjednávať. "Bez nich by bolo veľmi ťažké tie útrapy v podobe náhleho zastavenia dodávok politicky ustáť," povedal Soros. "Európa by potom musela zaviesť vysokú daň na dovoz plynu, čo by domácnostaim energiu nezlacnelo" dodal.

Soros sa preslávil v roku 1992, keď využil anomálie v kurzoch a stavil zhruba desať miliárd dolárov na pokles kurzu britskej libry. Britská centrálna banka vtedy libru neudržala v Európskom mechanizme výmenných kurzov napriek tomu, že proti Sorosovi začala mohutne intervenovať. Odhaduje sa, že na obranu meny vtedy vynaložila asi 3,4 miliardy libier. Peniaze zo štátnej pokladnice určené na obranu meny skončili ako zisky špekulantov. Soros vtedy na operácii zarobil vyše miliardy dolárov.