S. Vlčan vymenoval do vedenia štátneho podniku Lesy SR Jána Marhefku

dnes 12:46 -

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO) vo štvrtok v Banskej Bystrici uviedol do funkcie nového generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy SR Jána Marhefku. Donedávna Marhefka pôsobil ako riaditeľ Štátnych lesov (ŠL) Tatranského národného parku (TANAP).

"Som rád, že sa do pozície generálneho riaditeľa dostal človek z lesníckeho prostredia s dlhodobou pôsobnosťou v ŠL TANAP, ktorý má skúsenosť s ochranou prírody a prírode blízkym hospodárením v lese," povedal Vlčan.

Marhefka uviedol, že Lesy SR chce viesť v zmysle programového vyhlásenia vlády a v súlade s etickými princípmi a odbornými pravidlami vedenia štátneho podniku. Pripomenul, že v rezorte pôdohospodárstva pôsobí 23 rokov a svoje skúsenosti chce využiť aj vo vedení štátnych lesov. Zvýšiť chce aj dôveru verejnosti voči štátnemu podniku.

Minister pôdohospodárstva povedal, že Marhefku do vedenia Lesov SR vymenoval na základe odporúčania výberovej komisie. Podmienky vstupu do výberového konania na pozíciu generálneho riaditeľa splnili traja uchádzači, a to bývalý riaditeľ Lesov ČR Jiří Holický, bývalý poverený riaditeľ Lesov SR Matej Vigoda a Ján Marhefka.

Nadácia Zastavme korupciu vyzvala ministra pôdohospodárstva, aby Marhefku do funkcie nevymenoval, keďže pred skončením vo funkcii riaditeľa ŠL TANAPU podpísal kolektívnu zmluvu, na základe ktorej má dostať odstupné vo výške 60.000 eur. Kolektívnu zmluvu na základe podnetu novovzniknutej Správy TANAP-u prešetrí i prokuratúra. Vlčan uviedol, že podpis kolektívnej zmluvy posúdilo aj právne oddelenie agrorezortu, ktoré nenašlo žiadne porušenie zákona.

"Na podpise kolektívnej zmluvy nevidím nič nezákonné a nečestné. Už počas výberového konania som dal verejnú deklaráciu, že ak uspejem a budem menovaný do funkcie generálneho riaditeľa Lesov SR, som ochotný túto sumu darovať na charitatívny, alebo iný verejnoprospešný účel," povedal Marhefka s tým, že predmetné odstupné doposiaľ nedostal.