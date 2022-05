Ak je snaha znížiť dane, je tu veľa možností, upozornil R. Sulík (2)

včera 14:01 -

Pokiaľ nie je možné znížiť daň z pridanej hodnoty (DPH) na motorové palivá, existuje veľa možností, ako znížiť iné dane. Vo štvrtok to pred rokovaním vlády povedal minister hospodárstva Richard Sulík (SaS), ktorý pôvodne podmienil zavedenie mimoriadnej dane na spracovanú ruskú ropu práve znížením DPH na naftu a benzín na osem percent.

"Keď DPH má byť problém, i keď v Poľsku to tak spravili, tak môžeme znížiť spotrebné dane na benzín a na naftu, to je zaručene čistá cesta. Môžeme znížiť napríklad aj DPH na základné potraviny z desiatich percent na päť percent," povedal Sulík. "Ide o to, že keď tu zavedieme nejakú daň, tak aby výnosy z tej dane išli na zníženie inej dane," dodal minister.

Strana SaS je podľa Sulíka jediná, ktorá sa venuje otázke nezvyšovania daní. "Jediné, na čo sa politici vždy zmohli, bolo zvyšovať dane tým, ktorí tvoria hodnoty. Takto to nemôže ísť donekonečna," zdôraznil Sulík. Pokiaľ legislatíva EÚ neumožňuje zníženie DPH na motorové palivá, výrazne by podľa ministra pomohlo napríklad zníženie DPH na zemný plyn na nulu. Vzhľadom na trvalý rast cien zemného plynu totiž hrozí od budúceho roka pre domácnosti aj malé podniky jeho extrémne zdraženie.

Sulík sa neobáva, že by sa zníženie daní nepremietlo do cien. Ako príklad uviedol dočasné zrušenie koncesionárskych poplatkov či práve zníženie DPH na plyn, ktorý je pre domácnosti regulovanou položkou.

Minister zároveň odmietol návrh, podľa ktorého by sa daň zo spracovania ruskej ropy hromadila na účte štátu a balík by bol použitý v budúcom roku na zníženie DPH z plynu. "Dovtedy bude mať náš minister financií 18 skvelých nápadov, ako ten balík pomíňať. Do toho určite nepôjdem. To musí byť z rúčky do rúčky," dodal minister.

Sulík sa dotkol aj hlasovania parlamentu o protiinflačnom balíčku. "Chápeme, že máme koaličných partnerov, ktorí majú svoje záujmy, svoju politiku. Povedali sme im, že s bonusmi, a najmä šekmi a 500 novými úradníkmi nemôžeme súhlasiť, ale schváľte si to v parlamente, keď vám tak záleží na tom, aby ste tu hrubo porušili všetky pravidlá. V tom čase som nečakal, že sa Igor Matovič spojí s fašistami," povedal Sulík.