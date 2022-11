Feminizácia manažmentu: Averzia k riziku môže byť škodlivá

Zdroj: oPeniazoch/the conversation

Vo Francúzsku si dali za cieľ dosiahnuť 40 % zastúpenie žien v predstavenstvách a dozorných radách. Bolo to pred viac ako 10 rokmi a odvtedy sa prijalo množstvo právnych stimulov na podporu spravodlivého náboru do verejných orgánov. Cieľ bol dosiahnutý rýchlejšie, ako sa očakávalo. Podiel žien v predstavenstvách kótovaných francúzskych spoločností vzrástol z 23,7 % v roku 2012 na takmer 44 % v roku 2021. Francúzsko sa tak dostalo na prvé miesto na svete a ide v tomto ohľade príkladom.



Takáto zmena tiež vedie k hlbokej transformácii spôsobu ekonomického riadenia spoločností. Literatúra zdôrazňuje mnohé priaznivé účinky tejto rozmanitosti, najmä na výkonnosť spoločnosti. Umožňuje okrem iného vyššiu návratnosť aktív, zvýšenie inovácií alebo dokonca dosiahnuť vyššiu hodnotu firmy. Hoci bankový úver predstavuje pre spoločnosť dôležitú páku rastu, firmy riadené ženami majú úroveň zadlženosti zreteľne nižšiu ako v prípade mužov, a to z dvoch dôvodov. Po prvé, z hľadiska ponuky úverov majú bankári tendenciu diskriminovať ženy žiadajúce o úver tým, že im pôžičku odmietnu alebo ju ponúkajú s prísnejšími podmienkami. A potom je to skutočnosť, že potenciálni dlžníci sa obmedzujú tým, že sa nakoniec rozhodnú o pôžičku nepožiadať, lebo ich clý proces „odrádza“. Toto odradzovanie môže pochádzať z postupov, ktoré sa považujú za príliš zložité, z príliš vysokých úrokových sadzieb, priveľkého kolaterálu vyžadovaného za výmenu alebo z jednoduchého strachu z odmietnutia.



Situácia vyvoláva zaujímavú diskusiu, ktorá spochybňuje súčasný trend zameraný na podporu feminizácie spoločností. Existujú nejaké limity na zvyšovanie počtu žien vo vedení firmy? Aký vplyv má väčší podiel žien, ktoré držia akcie firmy na rozhodovanie jej manažérov?



Vedci študovali v spoločnostiach riadených ženou pravdepodobnosť, že sa žena zámerne rozhodne nepožiadať o pôžičku, pričom už očakávala odmietnutie, teda že bude „odradená“. Poukázali na skutočnosť, že sa táto pravdepodobnosť výrazne zvyšuje, ak túto firmu väčšinovo vlastnia ženy. Inými slovami, tento problém považujú za hlavný limit feminizácie spoločností.





Ako si vysvetliť takýto výsledok, ktorý je platný bez ohľadu na rok, sektor či krajinu pôsobenia firmy a mnohé premenné ako je miera zadlženosti firmy či fakt, že ide o exportéra alebo nie? Hoci o vzťahu medzi pohlavím generálneho riaditeľa a finančnou výkonnosťou sa vo vedeckej literatúre veľa diskutuje, len málo štúdií sa zameriava na rozdielny vplyv akcionárskej štruktúry na generálneho riaditeľa podľa pohlavia.



Líderky, ktoré sú citlivejšie, emotívnejšie ako muži. Sú stále vnímané ako viac ovplyvniteľné vonkajším prostredím . Ak teda štruktúra spoločnosti podporuje bezrizikové rozhodovanie, potom bude riskovanie nižšie v spoločnosti, kde šéfuje žena, ako v podobnej spoločnosti s mužským lídrom.



Vedci uviedli aj ďalšie potenciálne zdôvodnenie: žena s väčšou pravdepodobnosťou zohľadní námietky inej ženy, pretože zdieľa väčší počet individuálnych charakteristík. V dôsledku kognitívnej zaujatosti známej ako „homofília“ bude líderka citlivejšia na argumenty ženského predstavenstva. Líderka potom prejaví zvýšenú averziu voči riziku, a teda väčšiu pravdepodobnosť, že bude odradená.



Môžeme teda dospieť k záveru, že kvóty v predstavenstvách a na riadiacich pozíciách len zvyšujú typicky ženské kognitívne predsudky, ako je zvýšená averzia k riziku? Podľa vedcvo zatiaľ nie, pretože štúdia sa zamerala na vzorku zloženú prevažne z malých spoločností, kde manažéri majú často väčšiu flexibilitu ako vo veľkých spoločnostiach. Budúca práca by potom mohla skúmať rovnakú otázku v spoločnostiach ovplyvnených kvótami, teda vo veľkých spoločnostiach.