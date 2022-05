V areáli bývalého cukrovaru v Trnave sa začína výstavba bytov

dnes 16:16 -

Areál bývalého cukrovaru v Trnave po takmer dvoch desaťročiach od ukončenia prevádzky oživí stavebný ruch. V úvodných troch etapách v priebehu približne troch rokov by malo v jednej časti rozsiahleho pozemku vzniknúť spolu 544 bytov v nízkopodlažných domoch s priamym napojením na park pri kalvárii. Informoval o tom pri slávnostnom poklepaní základného kameňa Eduard Šebo, predseda predstavenstva spoločnosti United Industries, ktorá je vlastníkom areálu.

Cukrovar v Trnave bol dlhodobo najväčším v Rakúsko-Uhorsku, Československu i na Slovensku. Postavili ho v druhej polovici 19. storočia na pozemkoch s výmerou zhruba 25 hektárov na okraji mesta, no postupom času a s rozmachom mesta sa dostal do jeho stredu, tesne za hranicu mestskej pamiatkovej rezervácie, pričom predstavuje zhruba polovicu jej rozlohy. Na tejto skutočnosti postavil investor myšlienku prepojiť ich a vybudovať v lokalite moderné centrum Trnavy s mestotvornými funkciami. Proces sa rozbiehal už v roku 2008, avšak, ako doplnil Šebo, vstúpila do toho hospodárska kríza. Na jeseň tohto roku plánuje investor prezentovať svoju predstavu o jeho celkovej podobe.

Architekt Pavol Zibrin ako člen riešiteľského kolektívu uviedol, že cieľom je vytvoriť živú štvrť. "Celková konverzia cukrovaru je beh na dlhú trať, no keď sa podarí dobudovať celú zónu, v Trnave okrem mnohých bytov, parku, kancelárskych a obchodných priestorov môžu pribudnúť aj atraktívne, kvalitne zrekonštruované industriálne objekty," uviedol Zibrin.

Štyri budovy cukrovaru, dva sklady cukru, hlavná výrobná hala a administratívna budova sú zapísané v zozname národných kultúrnych pamiatok ako významný dokument vývoja priemyselnej architektúry, urbanizmu a cukrovarníckeho priemyslu na Slovensku. Podľa Zibrina by mohli byť premenené na objekty nielen celomestského a regionálneho, ale aj medzinárodného kultúrno-spoločenského významu s mnohými funkciami a možnosťami. Šebo avizoval, že nové objekty budú citlivo včlenené medzi historické stavby.

"Projekt cukrovaru sa o niekoľko rokov oneskoril, mesto ho víta," konštatoval na zahájení výstavby bytových domov zástupca primátora Trnavy Tibor Pekarčík. Potrebám revitalizácie vyšiel už pred niekoľkými rokmi v ústrety aj územný plán mesta. "Teším sa, že po úvodnej fáze sa do stredu záujmu dostanú práve historické industriálne stavby, ktoré sa časom zrevitalizujú a nájdu svoju novú funkciu," uviedol Pekarčík.