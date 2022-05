Účty za plyn a elektrinu v Európe by mohli v roku 2023 vyskočiť na 4,5 % disponibilného príjmu

Zdroj: OilPrice

Európa ako celok by mohla do roku 2024 zaznamenať nárast účtov za energie o viac ako 3 percentá hrubého domáceho produktu (HDP), uviedli analytici Citigroup Global Markets Piotr Dzieciolowski, Jenny Ping a Antonella Bianchessi v pondelkovej poznámke, ktorú zverejnil Bloomberg .



Účty za plyn a elektrinu v Európe by mohli v roku 2023 vyskočiť na 4,5 percenta disponibilného príjmu domácností, z 3,5 percenta v roku 2021. Podľa analytikov Citi by účty za energie mohli v roku 2024 ďalej vzrásť na 4,8 percenta disponibilného príjmu domácností.



V krajinách východnej Európy, kde ceny komodít tvoria väčší podiel účtov, sa disponibilný príjem pravdepodobne zníži najviac, tvrdí investičná banka.

Podľa prieskumu Citi jedna štvrtina respondentov z celej Európy vo veku 18 až 29 rokov tvrdí, že by neboli schopní platiť svoje účty načas, ak by sa účty zvýšili o jednu desatinu.



Účty v Európe stúpajú od jesene 2021, keď nedostatok zemného plynu viedol k vyšším cenám plynu a elektriny. Ruská invázia na Ukrajinu ešte viac zaťažila príjmy domácností, keďže účty za energie rástli s prudko stúpajúcimi cenami komodít.



Španielsko a Portugalsko stanovili hornú hranicu ceny plynu používaného na výrobu elektriny po tom, čo im to EÚ povolila, čím uznala ich výnimočné energetické požiadavky. Mimo EÚ, v Spojenom kráľovstve, prudko stúpajúce ceny energie tiež zasiahli domácnosti, v krajine je zavedený takzvaný Energy Price Cap, ktorý chráni domácnosti pred príliš vysokými účtami tým, že obmedzuje cenu, ktorú im poskytovatelia môžu preniesť, no zároveň zaťažuje poskytovateľov energie. Keďže sa však cenový strop v apríli výrazne zvýšil, kvôli vysokým cenám energií počas šiestich mesiacov pred rozhodnutím o zvýšení zo strany regulátora trhu s energiou Ofgem vo februári, domácnosti majú čoraz väčší problém platiť účty za energiu. Kríza životných nákladov „bude v októbri skutočne strašná“, povedal minulý mesiac pred výborom parlamentu Keith Anderson, výkonný riaditeľ jedného z najväčších poskytovateľov, ScottishPower.