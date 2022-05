Mládežnícke centrum v Moldave nad Bodvou by malo stáť okolo 660.000 eur

dnes 13:16 -

Bývalé kino v Moldave nad Bodvou prerobia na Mládežnícke centrum za necelých 660.000 eur s DPH. Vyplýva to z výsledkov výzvy na predkladanie ponúk, ktoré sú zverejnené na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Vedenie mesta v uplynulých dňoch podpísalo zmluvu o dielo so spoločnosťou Verva.

Predmet zákazky predstavuje zmenu funkcie objektu na multifunkčné mládežnícke centrum s primárnou funkciou knižnice. Pôjde o úpravu dispozičného riešenia objektu s dvomi nadzemnými podlažiami, jeho dostavbu o ďalší objekt, výmenu fasádnych otvorov, zateplenie či výmenu a vyregulovanie vykurovania. "Realizáciou predmetu zákazky a výtvarným riešením sa objekt zhodnotí aj po vizuálnej stránke," uvádza sa v zmluve o dielo.

V bývalom kine v areáli Mestského kultúrneho centra by mala vzniknúť úžitková plocha z pôvodných 290 na 490 štvorcových metrov. Prvá časť projektu by mala byť hotová do konca augusta tohto roka, ďalšia do konca apríla 2023.

Projekt s názvom Priestor nás spája získal podporu z výzvy z Nórskeho finančného mechanizmu vo výške 616.520 eur. Celkové oprávnené výdavky činia okolo 725.000 eur, pričom mesto bude tento projekt spolufinancovať sumou do 109.000 eur, ktorú vyčlenil z rezervného fondu. Aktivity projektu už realizujú. Mládežnícke centrum by malo byť koordinačným centrom pre ďalšie centrá pracujúce s mládežou a deťmi v meste a okolí.