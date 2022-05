Pellegrini: Matovičov balíček možno nazvať prorodinný,no nie protiinflačný

dnes 12:31 -

Schválený balíček opatrení z dielne ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) možno nazývať prorodinný, ale určite nie protiinflačný. Vyhlásil to nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR a líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini na stredajšej tlačovej konferencii.

Pellegriniho mrzí, že balíček nerieši akútnu a aktuálnu situáciu na Slovensku. "Čas ukáže, že pri mnohých typoch konkrétnej rodiny novonastavené podmienky môžu spôsobiť, že niektoré rodiny prerobia," poznamenal. Zopakoval, že opatrenia obchádzajú množstvo pracujúcich ľudí a nemyslia na dôchodcov. Kritizuje, že neprešiel pozmeňujúci návrh z dielne jeho poslancov, ktorým chceli zaviesť 14. dôchodok. "Nemôžete hodiť cez palubu 1,4 milióna seniorov," podotkol.

Valéria Pokorná z Jednoty dôchodcov Slovenska vyzvala vládu, aby sa pozrela do svojich rodín a na svojich rodičov. Poukázala na infláciu, zvýšenie dôchodkov o 1,3 percenta označila za almužnu. Argumentuje zvýšenými cenami energií a potravín. "Dôchodcovia z minimálneho dôchodku pokupujú len to najnutnejšie. Zelenina, ovocie je pre nich tabu, pretože na to nemajú," povedala.

Pellegrini kritizoval aj premiéra Eduarda Hegera (OĽANO). "Navždy ostane iba lokajom a figovým listom Igora Matoviča (OĽANO), ktorý ho prikryje a toleruje mu tieto jeho fantazmagórie," uviedol. Poukázal pritom aj na situáciu v koalícii, argumentuje tiež opätovným presúvaním viacerých návrhov v pléne NR SR.