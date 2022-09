Inflácia a obchodný model supermarketov: Kto ochráni zákazníkov pred rastúcimi cenami potravín?

Zdroj: the conversation

Ak chceme úplne pochopiť, prečo sa ceny potravín nedajú udržať na nízkej úrovni a čo by sa dalo urobiť na pomoc domácnostiam v ťažkostiach, musíme sa pozrieť na to, ako dnešné supermarkety zarábajú peniaze. Podľa výskumu vedcov, tento systém už nejaký ten čas balansuje na hrane noža.



Faktom je, že väčšina príjmov z predaja potravín s veľmi nízkou maržou pri veľmi vysokých objemoch skončí v nákladoch na réžiu, akou sú mzdy a náklady na prevádzku predajní a distribučných centier. To má tri účinky na ekonomiku supermarketov, ktoré stojí za zváženie, keď si budete nabudúce robiť zásoby potravín.



Po prvé, supermarkety dosahujú slušný zisk iba vtedy, ak ľudia nakupujú hotové potraviny, pochúťky a nepotravinárske položky (všetko od toaletného papiera po pohonné hmoty a oblečenie). Sedem z desiatich položiek, ktoré prinášajú supermarketom najviac peňazí, spadá do kategórií alkohol, pochutiny a cukrovinky. Jedna vplyvná kniha na túto tému tvrdí, že supermarkety musia zabezpečiť prostredníctvom naplánovania predajne a propagácie, aby zákazníci kupovali aspoň určité položky s vyššou maržou, bez ohľadu na ich zámer, keď vstúpia do obchodu.







Supermarkety tiež musia byť konkurencieschopné tým, že majú skvelé ponuky na lacné, voľne skladovateľné potraviny s dlhou životnosťou, ako sú cereálie a cestoviny, aby zákazníkom poskytli úspory, ktoré potom môžu minúť na nepotravinárske položky a pochúťky s vyššou maržou. Ak je vo vreckách ľudí vo všeobecnosti menej peňazí, v dôsledku inflácie a krízy životných nákladov budú vo všeobecnosti menej naklonení kupovať tieto diskrečné (a výnosnejšie) položky, čím sa stane supermarket menej ziskový. Z tohto pohľadu môže byť komplikácie pre nadnárodné reťazce v skutočnosti dobrou správou pre maloobchodníkov.



Po druhé, potraviny sú v supermarketoch lacné, pretože využívajú svoju vyjednávaciu silu na získanie veľkých množstevných zliav. Keď bolo Tesco založené začiatkom 60. rokov minulého storočia, spotrebitelia z toho mali úžitok, pretože spochybnili predchádzajúcu situáciu, ktorá zvýhodňovala veľkých výrobcov a spracovateľov pri stanovovaní cien. To znižuje ceny pre nakupujúcich, ale výrazne to ovplyvňuje zisky pre supermarket. A keď už ceny nemožno ďalej stlačiť, pri kravskom mlieku je cena zaplatená výrobcom väčšinou na úrovni výrobných nákladov alebo pod nimi, zúčtovanie dodávateľov, aby uvádzali na trh a propagovali svoje produkty, je jedným z mála nástrojov, ktoré má supermarket k dispozícii na zarábanie peňazí.



Informácie o tomto druhu „komerčného príjmu“ možno nájsť v poznámkach na zadnej strane výročných finančných správ maloobchodníkov. Analýza ukázala, že bez komerčného príjmu by v roku 2021 len veľmi málo supermarketov dokázalo vôbec profitovať.



Všetko má ale svoje limity, rovnako to platí aj pre vyjednávanie a zárobky. V čase keď rastú ceny surovín, pohonných hmôt, financovania a obalov, supermarkety budú musieť ustúpiť. Je pravdepodobné, že budú musieť zvýšiť ceny pre zákazníkov, aby si udržali zásoby a udržali svoj 365-dňový 24-hodinový model otváracích hodín. Mnoho výrobcov potravín už bolo zatlačených tak nízko, ako sa to len dá.



Po tretie, približne 80 % nákladov na potraviny, ktoré kupujeme, tvoria jednoducho režijné náklady na chod obchodnej prevádzky, dopravy, distribučných centier a výroby. V prípade, že rastie cena pohonných látok, zvýšia sa aj náklady na infraštruktúru a následnej aj náklady na potraviny.



Súvisiacim problémom je, že lacné potraviny sú skutočným prínosom pre tých, ktorí majú skladovacie možnosti, najmä chladničky s mrazničkou. Nakupujúci, ktorí sa doma zásobujú nadmernými zásobami, prospievajú supermarketom, ale čísla ukazujú, že približne jedna tretina všetkých potravín končí v odpade. Takže nakoniec zaplatíme viac a jedlo vyhodíme.







Aby sme dosiahli spravodlivý, udržateľný, zdravý a cenovo dostupný potravinový systém, musíme sa zamerať na režijné náklady a plytvanie, aby sme znížili náklady. S týmto cieľom niektoré supermarkety investujú do systémov umelej inteligencie na efektívnejšie sledovanie a riadenie potravinového odpadu, čo by zase malo priniesť lepšie riadenie zásob a prognózovanie. To by prispelo k menšiemu plytvaniu produktmi v celom systéme.



Kratšie dodávateľské reťazce by znížili náklady na dopravu, ako aj zníženie rozsahu ponúkaných produktov (čo je efektívne, ale nie vždy je u spotrebiteľov obľúbené). Výskum ukazuje, že najlepší spôsob, ako zabezpečiť, aby si najchudobnejší mohli dovoliť jedlo, je zvýšiť príjmy prostredníctvom životného minima, univerzálneho úveru alebo základného garantovaného príjmu. Ale supermarkety by stále mohli zohrávať hlavnú úlohu. Súčasný systém, ktorý sa spolieha na to, že niektorí spotrebitelia kupujú veľké množstvá potravín, z ktorých niektoré sú nezdravé a niektoré sa vyhodia, ide o model, ktorý zúfalo potrebuje zmenu.