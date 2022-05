Lufthansa údajne plánuje získať pätinu v talianskych aerolíniách ITA Airways

dnes 19:31 -

Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa plánuje získať v talianskych aerolíniách ITA Airways, nástupcovi spoločnosti Alitalia, 20-percentný podiel. O ďalších 60 % v ITA Airways sa uchádza partner Lufthansy, lodiarska spoločnosť MSC. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na zdroj oboznámený so situáciou.

Zostávajúci 20-percentný podiel v aerolíniách by si spočiatku ponechala talianska vláda, dodal zdroj. Konzorcium Lufthansa-MSC podalo ponuku na prevzatie väčšinového podielu v štátnej leteckej spoločnosti ITA Airways v pondelok 23. mája.

MSC, známa aj ako Mediterranean Shipping Company, potvrdila, že s Lufthansou podala spoločnú ponuku na ITA Airways a očakáva ďalšie kroky. Viac informácií neposkytla. Talianske ministerstvo financií sa k otázkam agentúry Reuters v súvislosti s procesom predaja nevyjadrilo.

MSC a Lufthansa čelia konkurenčnej ponuke zo strany americkej investičnej spoločnosti Certares, ktorá spolupracuje s leteckými spoločnosťami Air France-KLM a Delta Air Lines. Rozhodnutie o tom, ktorý zo záujemcov o ITA Airways bude pozvaný na začatie exkluzívnych rokovaní, by malo padnúť do niekoľkých týždňov. Celý predaj chce Taliansko uzatvoriť do konca júna.