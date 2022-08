Vstup do dospelosti a nové zdroje príjmov

Zdroj: the conversation

Zatiaľ, čo v roku 1973 žilo 59 % ľudí vo veku 18 – 24 rokov so svojimi rodičmi v spoločnej domácnosti, dnes je to 65 %. Existujú vysvetľujúce faktory nárastu počtu mladých ľudí, ktorí žijú s rodičmi, ako je predlžovanie dĺžky štúdia, nárast nezamestnanosti mladých ľudí, či dokonca problém nájsť si stabilnú prácu. Medzi generáciami narodenými medzi 50. a 80. rokmi 20. storočia vzrástol stredný vek na konci vzdelania z 16,5 roka na 20 rokov u dievčat a z 18,6 roka na 19,7 rokov u chlapcov.



Vek prvého zamestnania sa zvýšil aj v dôsledku predlžovania školskej dochádzky, ale aj ťažkostí pri rýchlom hľadaní práce po ukončení školy. Vek prvého zamestnania sa zvýšil zo 17,3 roka na 20 rokov medzi dievčatami narodenými v 50. rokoch a narodenými v 80. rokoch a medzi chlapcami zo 16,8 roka na 19,6 rokov. Napokon, po desaťročí poklesu vážená priemerná miera nezamestnanosti v krajinách Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) medzi mladými ľuďmi vo veku 15 až 24 rokov klesla z 11,8 % na konci roka 2019 na 14,2 % na začiatku roku 2021 v dôsledku pandémie Covid-19.



Dnes je však stále ťažké odlíšiť koniec dospievania na základe charakteristických udalostí špecifických pre industriálnu spoločnosť, akými sú prvé zamestnanie, vstup do manželstva, prvá vlastná nehnuteľnosť na bývanie, narodenie detí, ktoré poznačia beh života. Aj keď tieto udalosti zostanú v živote mladých ľudí prítomné, často pre každého nadobudnú iný význam.



Viac proces než stav

Štúdiám o mládeži dlho dominovali analýzy trajektórií, ktoré zanedbávali jednotlivé procesy. Sociológovia však dnes uznávajú, že je dôležité identifikovať jednotlivé procesy dospelosti, aby sme lepšie pochopili zmeny, ku ktorým dochádza v rôznych obdobiach životného cyklu, a najmä počas prechodu z adolescencie do dospelosti. Že prechod do dospelosti sa čoraz viac javí ako proces, a nie ako prístup k statusu. Vstup do dospelosti sa teda už neprezentuje ako prestávka medzi dospievaním a dospelosťou. Prechod z dospievania do dospelosti pripúšťa možnosť posunu tam a späť, pokus omyl, ako to ilustruje náhodný charakter odchodu z domu a neskorší návrat k rodičom.







Vedecká práca ukázala, že od marca 2020 a začiatku pandémie COVID-19 bolo takmer 50 % francúzskych študentov nútených opustiť svoje ubytovanie a vrátiť sa k rodičom aby sa znovu usadili v rodinnom kruhu. Z dôvodu finančných ťažkostí, uviedla takmer tretiny z nich.



Skutočnosť, že sa mladý človek osamostatní, nevedie jednotlivca k nezávislosti od sociálnych väzieb. Nezávislosť teda nie je rovnaký proces ako autonómia. Autonómia sa buduje prostredníctvom väzieb a vedie k redefinícii väzby rodič-dieťa, nehovoriac o prerušení tohto vzťahu.



Až do 80. rokov 20. storočia sa autonómia skúmala iba na afektívnej úrovni ako dištancovanie sa od rodičov, ktoré si nevyhnutne nevyžadovalo hlboké odpútanie sa od rodičov. Bude potrebné počkať do roku 2000, kým sa autonómia integruje do globálnejšieho modelu, v ktorom sa nachádzajú tieto rôzne dimenzie: afektívna autonómia (vzďaľovanie sa rodičom), kognitívna autonómia (prijímanie rozhodnutí), konatívna autonómia (činnosti v každodennom živote), alebo aj finančná autonómia (správa peňazí). Výskum, ktorý v ktorom sa vedci zamerali na koncept autonómie dospievajúceho spotrebiteľa, prispel k implementácii multidimenzionálneho nástroja merania, zahŕňajúceho tieto rôzne formy autonómie.



Učíme sa socializovať

Niekoľko zdanlivo neškodných gest tak môže byť rozhodujúce v procese posilňovania adolescenta, ako napríklad nepovedať rodičom pri večeri všetko (emocionálna autonómia), vedieť sa rozhodovať sám (kognitívna autonómia), ísť von v sprievode alebo ísť sám domov po škole (konatívna autonómia).



Vreckové rovnako prispieva k procesu posilňovania adolescentov. Podľa barometra Pixpay zo vzorky 1 000 rodičov vysokoškolákov a stredoškolákov až 92 % francúzskych tínedžerov dostávalo vreckové od veku 11 rokov po nástup na vysokú školu. Pre 42 % z nich je toto darovanie pravidelné, v priemernej výške 30 eur mesačne. Ako hovorí špecialistka na pedagogiku Marie-Agnès Hoffmans-Gosset, „učenie sa autonómii znamená učenie sa socializácii“. Rodičia využívajú proces rodinnej komunikácie zameranej na hodnoty peňazí, aby naučili autonómii svoje dieťa.



To, či sa rozhodnete dávať, alebo nedávať vreckové, môže spĺňať rôzne ciele. Rodičia dávajú vreckové, aby podporili určitú autonómiu svojho dieťaťa, aby si vedelo vážiť hodnotu vecí, aby sa naučilo, čo znamená pojem rozpočet, alebo aby mali možnosť dopriať si „malé radosti. Reakcie rodičov na to, ako ich dieťa používa vreckové, prispieva k ich edukácii o spotrebe.







Podľa kvalitatívnej štúdie uskutočnenej na 30 francúzskych a amerických dospievajúcich vo veku 12 až 18 rokov zohráva pôvod peňazí (dar či zárobok) významnú úlohu pri identifikácii peňazí ako prostriedku sebarealizácie alebo zdroja starosti. Výsledky štúdie ukazujú, že v Spojených štátoch dospievajúci považujú peniaze za sebarealizáciu, pretože nečakajú, kým ich zarobia prostredníctvom brigády, či určitého druhu zamestnania.

Mnohí mladí ľudia, ktorí sú medzitým vystavení kombinácii rastúcich cien a klesajúceho disponibilného príjmu. Podľa vzdelávacej charitatívnej nadácie Intergenerational Foundation míňa človek vo veku 20 rokov približne polovicu svojho príjmu na nájomné, energie a dopravu. V súčasnosti všetky tri tieto výdavky rastú. Vplyv týchto troch faktorov podľa Úradu pre rozpočtovú zodpovednosť (OBR) povedie v rokoch 2022-23 k poklesu životnej úrovne o 2,2 %, čo je najväčší prepad od 50. rokov minulého storočia. Správa tiež naznačuje, že do roku 2025 bude trvať, kým sa životná úroveň vráti na úroveň pred pandémiou. Podľa analytikov Bank of England a OBR bude inflácia do konca roka 2022 naďalej rásť. Ak bude rast HDP aj naďalej klesať v rovnakom čase, Spojené kráľovstvo môže očakávať obdobie stagflácie, ktoré by predstavovalo ďalšie tvrdé ekonomické výzvy pre mladých ľudí, keď by sa trvalo vysoké ceny spájali s pomalým rastom, vysokou nezamestnanosťou a obmedzenými príležitosťami.



Nové zdroje príjmov

Navyše, vzhľadom na súčasný nedostatok pracovnej sily, senátori z niekoľkých štátov v Spojených štátoch predložili návrh zákona o predĺžení počtu zákonných pracovných hodín pre 14 a 15-ročných. Vo Francúzsku je pracovná legislatíva pre maloletých aj naďalej prísnejšia, najmä pokiaľ ide o pracovný čas. Firmy sa zdráhajú najímať neplnoletých tínedžerov a francúzski rodičia uprednostňujú poskytovanie vreckového. Výsledky štúdie vo vzorke opýtaných francúzskych tínedžerov ukázali, že dostávajú peniaze, čo pravdepodobne vedie tínedžera k tomu, že si v súvislosti s peniazmi sa vytvorí pocit úzkosti. Francúzski adolescenti, ktorí dostávajú peniaze z externých zdrojov, majú tendenciu byť viac znepokojení strachom z nedostatku peňazí na uspokojenie svojich potrieb, čo na vzorke amerických tínedžerov vedci nepozorovali.

Umožnil vznik digitálnych platforiem na obchodovanie ako je Vinted, Etsy atď. tínedžerom nájsť nový spôsob, ako si zarobiť vreckové? Predaj na Vinted sa dnes javí ako bežná prax veľmi široko zdieľaná mladou generáciou. Až 22 % používateľov banky Kard pre mladých ľudí, ju využíva ako jediný zdroj príjmu. Vinted by umožnil takmer štvrtine mladých ľudí vo veku 10 až 18 rokov zarobiť v priemere 25 eur mesačne. Úspech týchto platforiem je znakom podnikateľskej generácie, ktorá si vymýšľa a testuje nové ekonomické modely. V týchto použitiach môžeme vidieť aj nový spôsob „hrania sa na trhu“ a podnikania. Možno budú nakoniec práve takéto platformy najväčšou obchodnou školou pre najširší okruh záujemcov.