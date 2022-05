Koniec unipolárnej éry: Nástup dronov môže radikálne zmeniť vojenské sily aj finančný systém 

Zdroj: Gavekal Research

Foto:TASR/Michal Svítok;SITA/AP

dnes 0:05 -

Po takmer 11 týždňoch vojny na Ukrajine sa zdá, že ruské jednotky utrpeli veľké straty za relatívne malé územné zisky. A niečo vyše šesť týždňov po tom, čo sa americký prezident Joe Biden pochválil, že rubeľ bol „zmenený na trosky“ vďaka západným sankciám, je ruská mena blízko k dvojročnému maximu voči americkému doláru. V tomto pohľade sa zdá, že euro aj jen sú väčšími obeťami ukrajinskej vojny ako rubeľ.



Dominancia vojenskej technológie patrí ku kľúčovým faktorom, ktoré podporujú silu a odolnosť rezervnej meny. Dnes je jedným z hlavných dôvodov, prečo si Taiwan, Južná Kórea, Japonsko, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty a iní ponechávajú toľko svojich rezerv v amerických dolároch, to, že USA sú všeobecne považované, že sú v zbrojení o generáciu (ak nie viac) popredu. Nedávne udalosti však vyvolávajú dôležité otázky, či si USA dokážu udržať túto prevahu.



Teraz si predstavte, že ste Saudská Arábia alebo Spojené arabské emiráty, ktoré v priebehu rokov minuli desiatky, ak nie stovky miliárd amerických dolárov na nákup protiraketových a protilietadlových systémov z USA. A zrazu vidíte, ako relatívne lacné drony prenikajú cez tieto obranné systémy ako horúci nôž maslom. Musí to byť frustrujúce. Aký má zmysel minúť až 340 miliónov USD za F-35c (a 2 milióny USD na výcvik pilotov) alebo 200 miliónov USD na protilietadlový systém, ak ich dokážu drony za zlomok nákladov zlikvidovať?







Keď ruské jednotky vpochodovali na Ukrajinu, všeobecne sa hlásalo, že ukrajinské sily sa pred ruským vojenským molochom rozsypú. Súdiac podľa počtu zničených tankov, potopených vojnových lodí a zjavného zlyhania ruského letectva získať kontrolu nad ukrajinskou oblohou sa zdá, že invázia na Ukrajinu je oveľa nákladnejšia, ako si Vladimir Putin predstavoval.

Môže to byť preto, že Putin nezohľadnil vplyv bezpilotných lietadiel vo svojom vojenskom výhľade?

Možno je predčasné robiť takýto záver. Zdá sa, že lacné turecké bezpilotné lietadlá pomohli vyrovnať bojisko v ukrajinsko-ruskej konfrontácii. To pomáha vysvetliť, prečo balík vojenskej pomoci USA pre Ukrajinu, ktorý Biden oznámil tento mesiac, zahŕňal 700 dronov Switchblade. Tie sú prekvapivo lacné len 6 000 USD za kus, no napriek tomu vysoko efektívne. V podstate sú to kamikadze drony na jedno použitie. Pred touto zásielkou na Ukrajinu malo Switchblades povolené nakupovať iba Spojené kráľovstvo. To znamená, že Pentagon považuje Switchblade za cennú a silnú zbraň. Vráťme sa ale k tomu, prečo môžu byť drony dôležité pre finančné trhy.



Ak stále lacnejšie a dostupnejšie bezpilotné lietadlá spôsobia revolúciu vo vojne, je otázne, či má ešte zmysel investovať do tankov, lietadiel, protilietadlových a protiraketových zbraní a systémov. Ak nie, čo to znamená pre veľkých obchodníkov so smrťou? Lacné drony sú zlou správou pre akcie obranných gigantov. A nielen pre nich, tento vývoj má množstvo dôsledkov. Podkopáva dlhotrvajúcu prevahu nesmierne drahých zbrojných systémov a nakláňa rovnováhu v prospech oveľa lacnejších a oveľa rozšírenejších zbraní, čo znamená, že sa nám pred očami rúca ďalší pilier podporujúci štatút rezervnej meny amerického dolára. Vo svete, kde vojenská sila už nie je monopolom jedinej superveľmoci alebo duopolom dvoch, sa svet de facto stáva multipolárnym. Vo veku dronov a paralelných finančných opatrení už neexistuje absolútna moc, dokonca ani vnímanie absolútnej moci. Skutočnosť, že vojenskú a finančnú dominanciu môže byť v budúcnosti presadzovať oveľa ťažšie, otvára dvere do multipolárnejšieho sveta.





Bol by v takomto svete ešte stále pádny dôvod na to, aby sa obchod medzi Indonéziou a Malajziou uskutočňoval v amerických dolároch, a nie v ich vlastných menách? Nemal by obchod medzi Čínou a Južnou Kóreou byť uzatváraný v renminbi?



Asi by bolo predčasné ponúkať nejaké definitívne závery o tom, do akej miery budú drony dominovať vo vojnách v budúcnosti. Ich nedávne použitie na Ukrajine, Jemene, Azerbajdžane a Etiópii však znamená, že investori musia byť otvorení myšlienke, že drony zmenia bojisko budúcnosti. A zmenia aj ekonomickú a finančnú realitu dneška. Realitu, v ktorej aby sa predišlo budúcej kríze, musí centrálna banka udržiavať zdravý bezpečnostný vankúš dlhopisov v tvrdej mene, väčšinou amerických štátnych dlhopisov. Čím viac sa integrujete do globálnej ekonomiky, tým väčší by mal byť tento vankúš. Na vybudovanie tohto bezpečnostného vankúša musíte mať konzistentné a veľké prebytky bežného účtu. Ak chcete dosiahnuť konzistentné veľké prebytky bežného účtu, musíte udržiavať podhodnotenú menu. Je to zvláštny stav: ekonomické usporiadanie, podľa ktorého chudobnejšie krajiny s vysokou mierou úspor a obrovskými potrebami investícií do infraštruktúry nakoniec dotovali spotrebu v bohatých krajinách s nízkou mierou úspor a stále sa zrýchľujúcim deficitom.



Ostatných 25 rokov sme žili vo svete, v ktorom podhodnotené meny na rozvíjajúcich sa trhoch umožňovali západným spotrebiteľom nakupovať tovary a služby za atraktívne ceny dovážané z rozvojových krajín. Medzitým jednotlivci, spoločnosti a vlády na rozvíjajúcich sa trhoch, ktoré zarobili kapitál z týchto predajov, do značnej miery recyklovali svoj zarobený kapitál do západných aktív, pretože západné aktíva boli vnímané ako „bezpečné“. Ale toto vnímanie bezpečia sa teraz môže vytratiť.



Štátne dlhopisy rozvinutých ekonomík sa ukázali byť všetko, len nie bezpečné. Investori do indonézskych a brazílskych vládnych dlhopisov v miestnej mene a do zlata vygenerovali výnosy medzi 3 % a 4 % v prepočte na americký dolár. Čínske štátne dlhopisy vzrástli o niečo viac ako 1,5 %. Medzitým indické a juhoafrické vládne dlhopisy stratili 4 %. Tieto výkony sú v kontraste s americkými štátnymi dlhopismi, ktoré stratili 9 %, a tým, aké straty utrpeli investori do dlhopisov eurozóny a japonských vládnych dlhopisov, teda 17 a 23 %. Tak ktoré z nich možno považovať za najbezpečnejšie?







Proti súčasnej rezervnej mene hovorí aj konfiškácia ruských rezerv. Rozhodnutie zmraziť rezervy ruskej centrálnej banky bolo najdôležitejším finančným vývojom odkedy americký prezident Richard Nixon ukončil zlatý štandard v roku 1971. Odteraz si každá krajina, ktorá nie je priamym spojencom USA, ale aj niektorí historickí spojenci, dvakrát rozmyslí, než reflexívne nahromadí americké štátne dlhopisy. Ten strach, že môžu byť zneplatnené, už nezmizne.



Podobne aj každý čínsky magnát, saudský princ alebo miliardár z rozvíjajúcich sa trhov sa teraz bude pýtať, či bude ďalším na čiernej listine. Ak je možné tak náhle skonfiškovať bohatstvo ruských oligarchov, prečo nie aj majetok saudských kniežat? Ak sa bohatstva dá zmocniť bez akéhokoľvek súdu, jednoducho pre obvinenie, že jednotlivec má prepojenia k niekomu, alebo niečomu, mohli by raz západné vlády skonfiškovať bohatstvo každého, kto ťažil uhlie alebo ťažil ropu zo zeme za to, že spôsobili zajtrajšiu klimatickú krízu?

USA sa rozhodli pristúpiť k úplnému zbrojeniu pomocou amerického dolára a vyhlásili, že zničia rubeľ. Nedávno rubeľ dosiahol dvojročné maximá voči americkému doláru aj euru. Rusko sa rozhodlo brániť a žiadať od kupujúcich z „nepriateľských“ krajín, aby za nákupy ruských komodít platili v rubľoch. Jediným spôsobom, ako môžu nepriateľskí zákazníci získať ruble, je vlastne ponuka zlata ruskej centrálnej banke. To vytvorilo náhly a hlboký posun v globálnej obchodnej a finančnej architektúre. Po celé desaťročia bol svetový obchod jednoduchý. Rusko dodávalo komodity, ktoré Čína potrebovala. Avšak Čína musela najskôr zarobiť americké doláre predajom tovarov a služieb americkému spotrebiteľovi, len tak mohla získať americké doláre, ktoré potrebovala na nákup komodít z Ruska. Čo sa však stane teraz, keď Čína alebo India môžu nakupovať potrebné komodity z Ruska alebo Iránu za renminbi alebo indické rupie? Je zrejmé, že ich potreba zarábať a šetriť americké doláre už nie je natoľko akútna.



Vojna sa mení a finančný systém je dnes zbraňou, akou nebol nikdy predtým. Vyzbrojenie finančného systému však zatiaľ neprinieslo zamýšľané výsledky. V tomto bode môžu investori zaujať jeden z dvoch postojov. Prvý by sa dal opísať ako „tu nie je čo vidieť, treba ísť ďalej." Druhým je akceptovať, že svet sa rýchlo mení a že tieto zmeny budú mať hlboký a trvalý vplyv na finančné trhy. Za posledné dva roky americké štátne dlhopisy a nemecké dlhopisy zlyhali pri poskytovaní prvku istoty v portfóliách. Existuje len málo dôvodov myslieť si, že toto zlyhanie sa čoskoro zvráti. Dnes musia investori hľadať antifragilné atribúty inde. Vzácne kovy, vládne dlhopisy rozvíjajúcich sa trhov, vysoko výnosné energetické aktíva a potraviny sú hlavnými kandidátmi. Luxusné rezidenčné nehnuteľnosti v západných ekonomikách stratia svoju schopnosť umožňovať recykláciu peňazí rozvíjajúcich sa trhov a objavia sa nové bezpečné destinácie pre tento prebytočný kapitál. Medzi jasných kandidátov patrí Dubaj, Singapur, Maurícius a možno aj Hongkong (ak by sa Čína nakoniec rozhodla nasledovať zvyšok sveta a žiť s Covidom).



Svetová unipolárna éra sa skončila. Túto realitu odzrkadľuje len málo portfólií a už vôbec nie tie indexované, ktoré sú dnes masívne prevážené nadhodnotenými americkými nástrojmi a zúfalo zlými úmyslami Európy.