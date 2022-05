WEF: Spaľovanie plynu na výrobu elektriny je hlúposť, rovnako aj na vykurovanie domov 

Zdroj: CNBC

Rusko bolo podľa Eurostatu minulý rok najväčším dodávateľom ropných látok a zemného plynu do EÚ. Únia sa teraz pokúša odstrihnúť od tohto dodávateľa po invázii na Ukrajinu.



„Myslím si, že toto je veľký budíček,” povedal pre CNBC na Svetovom ekonomickom fóre Francesco Starace a dodal, že “príliš veľa plynu” sa používa “hlúpym spôsobom, pretože spaľovanie plynu na výrobu elektriny je dnes hlúposť.” Namiesto toho podľa neho existujú atraktívnejšie alternatívy. „Elektrickú energiu môžete vyrábať lepšie, lacnejšie, bez použitia plynu... Plyn je vzácna molekula a mali by ste ho prenechať na aplikácie, kde je to potrebné,” dodal. Medzi takéto priemyselné použitia patria chemické aplikácie, papierenský priemysel a použitie pri výrobe keramiky a skla, povedal. „Prestaňte používať plyn na vykurovanie, prestaňte používať plyn na výrobu elektriny, keď existujú alternatívy, ktoré sú lepšie.” Alternatívne spôsoby výroby elektriny zahŕňajú okrem iného veternú a slnečnú energiu.



Skupina Enel, ktorej hlavným akcionárom je talianske ministerstvo hospodárstva a financií, oznámila, že do roku 2040 ukončí produkciu plynu. V roku 2040 tiež plánuje opustiť maloobchodný trh s plynom. Starace dostal otázku, či by posun k čistej nule a zameranie sa na využívanie väčšieho množstva obnoviteľných zdrojov v Európe pomohla súčasná kríza odpovedal, že áno. „Určite, pretože okrem ekonomiky a klímy je tu teraz otázka bezpečnosti dodávok. Takže máte kombináciu troch faktorov, nie dvoch, takže určite tam je urýchlenie,” dodal s tým, že to môže trvať dva alebo tri roky, ale “nepochybne uvidíme prepad v spotrebe plynu.”



Podľa nedávnej správy think-tanku Ember zameraného na presun od uhlia k tomu, čo nazýva „čistou elektrinou“, boli fosílne palivá zodpovedné za 37 % výroby elektriny v EÚ v roku 2021. Správa ďalej uvádza, že energia z fosílnych plynov pomohla pri výrobe 18 % elektrickej energie v EÚ, čo je trojročné minimum. Obnoviteľné zdroje boli zodpovedné za 37 %, zatiaľ čo jadrová energia vyrobila v minulom roku 26 % únijnej elektriny. Pre porovnanie, predbežné údaje amerického úradu pre energetiku ukazujú, že zemný plyn sa v roku 2021 v Spojených štátoch amerických použil na výrobu 38,3 % elektrickej energie.