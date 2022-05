WEF: Odpoveďou na ruský energetický problém Európy by mohlo byť Španielsko 

Zdroj: CNBC

Otázka energetickej bezpečnosti – a stúpajúcich cien energií – sa dostala do popredí a je stredobodom politickej diskusie v Španielsku. Madrid patrí k najhlasnejším hlasom vyzývajúcim k európskym opatreniam na zníženie cien pre spotrebiteľov.



„Španielsko a, povedal by som, južná Európa, budú mať šancu poskytnúť odpoveď na túto energetickú závislosť od ruskej fosílnej energie,“ povedal španielsky premié Pedro Sánchez pre CNBC na Svetovom ekonomickom fóre v Davose. Zdôraznil, že na území Španielska sa opätovne splynuje 37 % celkovej kapacity Európskej únie. Tu sa skvapalnený zemný plyn premieňa späť na konečný produkt v podobe zemného plynu. Povedal tiež, že na Pyrenejskom polostrove, ktorý patrí Španielsku a Portugalsku, sa nachádza približne polovica zásob LNG v EÚ.



„Táto vojna nám tiež dala veľmi dôležité ponaučenie, a to, že obnoviteľná energia, vodík a energetická účinnosť nie sú len skvelým spojencom krajín a ekonomík v boji proti snahám o zmenu klímy, ale aj v tomto veľmi zložitom a veľmi neistom geopolitickom scenári, ktorý nám poskytne aj prostriedky na zvýšenie našej odolnosti a autonómie,“ dodal.



Sánchez povedal, že energetický trh EÚ nie je schopný reagovať na súčasnú krízu. „Toto je len začiatok veľkej reflexie, ktorej musíme čeliť na európskej úrovni,“ povedal.



Španielsko vyvolalo vlnu nevôle zo strany Alžírska začiatkom tohto roka po tom, čo sa Madrid rozhodol reexportovať plyn do Maroka, uprostred diplomatických sporov medzi dvoma severoafrickými národmi, ktoré majú spoločnú pozemnú hranicu. Sánchez odmietol názor, že Španielsko nahrádza Rusko iným nestabilným dodávateľom, ako je Alžírsko, ktoré pohrozilo, že uzavrie dodávky plynu do Madridu kvôli dohode s Marokom.