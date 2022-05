Bloomberg: Rusko víťazí v potravinovej kríze, ktorú pomohlo vytvoriť

Zdroj: ČTK

Vojna zablokovala vývoz ukrajinského obilia cez čiernomorské prístavy, čím znemožnila dodávky pre krajiny od Somálska po Egypt. Tieto problémy, ku ktorým sa pridáva aj horúce počasie a sucho, čo zhoršuje kvalitu úrody v iných častiach sveta, spôsobili citeľný rast cien. Obilie sa tak teraz predáva takmer za rekordné sumy, čo zvyšuje riziko hladu v častiach Blízkeho východu a Severnej Afriky.

Rusko ale ďalej vyváža svoju pšenicu, avšak za vyššie ceny ako predtým. Odberateľov vo svete nachádza, čo mu umožňuje inkasovať z každej tony viac peňazí. Moskva tiež v budúcej sezóne očakáva rekordný zber pšenice, čo naznačuje, že bude z vzniknutej situácie profitovať aj naďalej.

Ceny pšenice na svetových trhoch sa od začiatku tohto roka zvýšili o viac ako 50 percent. Kremeľ tak v tohtoročnej sezóne iba na dani z vývozu pšenice získal už asi 1,9 miliardy dolárov, odhaduje spoločnosť SovEcon. Tá pôsobí ako poradca v poľnohospodárskom sektore.

"Potraviny tak okľukou používajú ako vojnovú zbraň, než aby priamo útočili na ľudí," povedal výskumný riaditeľ Tim Benton z britského inštitútu Chatham House, kde sa venuje globálnym rizikám. Narážal tak na komentár Moskvy, že ukrajinský prístav Odesa odblokuje iba za predpokladu, že Západ zruší sankcie uvalené na Rusko za jeho agresiu voči Ukrajine. "Vzhľadom na dôležitosť trhu s obilím sme sa z politického hľadiska dostali na úplne nové miesto," dodal.

Blokovaním ukrajinských prístavov Moskva donútila Kyjev, aby svoje obilie vyvážal po zemi. Výsledkom je, že Ukrajina teraz vyváža len asi štvrtinu objemu obilia, než vyvážala pred vojnou.



Pomôcť Ukrajine s vývozom obilnín, ktoré kvôli ruskej invázii a zablokovaným prístavom nemôžu krajinu opustiť obvyklou lodnou cestou, chce niekoľko krajín. Ukrajina kvôli vojne nedokáže vyviezť takmer 25 miliónov ton obilia. "Hovorili sme o podrobnostiach, do ktorých nemôžem zachádzať, ale všeobecne išlo o to, aká infraštruktúra je potrebná, aby sa zabezpečilo, že sa obilie dostane von. Existuje množstvo ďalších možných spôsobov, ako obilie a ďalší tovar dostať z krajiny... A kľúčové je, aby sa to podarilo, pretože inak bude problém s hladovaním a možno aj s hladomorom," povedal pre stanicu Sky News britský minister dopravy Grant Shapps, ktorý túto tému rieši so svojim ukrajinským náprotivkom Oleksandrom Kubrakovom.

Britský denník The Times napísal, že Británia a ďalší spojenci okrem iného zvažujú vyslanie vojnových lodí do Čierneho mora, a to práve kvôli ochrane nákladných plavidiel s ukrajinským obilím. Pre ukrajinské lode by mal vzniknúť bezpečný koridor smerom od Odesy k úžine Bospor.

O koridore pre vývoz obilnín hovoril litovský minister zahraničia Gabrielius Landsbergis so šéfkou britskej diplomacie Liz Trussovou. Na jeho prevádzke by sa mali podieľať niektoré krajiny NATO, ale aj štáty, ktoré sú na dodávkach obilnín z Ukrajiny existenčne závislé, napríklad Egypt. Takáto operácia by ale vyžadovala aj sprístupnenie teraz zamínovaného odeského prístavu a Ukrajine by bolo treba dodať ďalekonosné zbrane, ktorými by mohla brániť svoje pobrežie a lode pred útokmi ruského námorníctva, napísal The Times.

Britský denník ale zároveň s odvolaním sa na vyjadrenie nemenovaného západného diplomata uviedol, že ustanovenie koridoru pre vývoz obilnín po mori je nepredstaviteľné bez súhlasu Ruska. "Pokúšať sa o to bez ruského súhlasu znamená zvýšiť riziko možného incidentu," povedal.

Časť zásob obilnín sa Ukrajina pokúša s pomocou ďalších krajín vyviezť napríklad po železnici. Napríklad český štátny železničný nákladný dopravca ČD Cargo odviezol prvý vlak s kukuricou z Ukrajiny do nemeckého prístavu Brake. Do exportu ukrajinského obilia sa zapojila aj nákladná divízia nemeckých dráh DB Cargo.

Ukrajina má vo svojich silách zásoby v podobe miliónov ton obilia a vzhľadom na blížiacu sa úrodu, ktorá sa očakáva za päť až šesť týždňov, rieši akútny problém, ako ich vyprázdniť. Pokiaľ sa jej to nepodarí, nebude mať zber kam uskladniť. Kvôli blokáde ukrajinských prístavov stúpajú aj ceny obilia na svetových trhoch a medzinárodné organizácie vrátane OSN varujú, že nedostatok potravín môže spôsobiť hladomor.