Rozvoj košického regiónu má podporiť spolupráca vedy a súkromného sektora

dnes 16:33 -

Memorandum o spolupráci podpísali v utorok spoločnosť Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia (DT ITSO SK) a zástupcovia Košického klastra nového priemyslu (CNIC). Priniesť má spojenie vedy, výskumu a súkromného sektora, ktorá košickému regiónu zvýši ekonomický a sociálny rast.

Spolupráca by mala byť zameraná na oblasť portfólia DT ITSO SK a CNIC a vznik nových spoločností. Cieľom memoranda je vytvorenie inovačného ekosystému v regióne, digitalizácia a reštrukturalizácia regionálnej ekonomiky či vytvorenie platformy pre akademickú a korporátnu spoluprácu. "Aktivity, ktoré deklarujeme, sme už začali - čiže spoluprácu v takých tých interdisciplinárnych odboroch. V dobe štvrtej priemyselnej revolúcie to nie je len o jednej disciplíne, ale o fúzii. V oblasti medicínskych, biologických, digitálnych a technických vied si sľubujeme veľmi veľa," povedal Pavol Miškovský z CNIC. Ak by sa do Košíc podarilo dostať superpočítač, regiónu by to aj v súvislosti s manažmentom dát pomohlo po ekonomickej aj sociálnej stránke.

"Oblasti pôsobenia CNIC sú nám blízke vďaka prienikom s naším strategickým smerovaním. Naďalej chceme investovať do oblastí virtuálnej a rozšírenej reality či iných inovatívnych projektov v oblasti zdravia, životného prostredia alebo smart cities," doplnil generálny riaditeľ DT ITSO SK Andreas Truls.

Zameranie sa na takzvané top technológie CNIC má spolu s DT ITSO SK formovať moderné a kreatívne prostredie pre vznik inovatívnych high-tech riešení so zameraním na biomedicínsky výskum, kvantové a informačné technológie, životné prostredie a zelenú energetiku. "Spolupráca presahuje technologické zameranie a pomôže k realizácii aktivít inovatívneho a spoločenského charakteru tak, aby sa pokrok v technológiách prejavil aj na zlepšení kvality života ľudí v regióne," dodáva DT ITSO SK.

Partnermi CNIC sú mesto Košice, Košický samosprávny kraj, tri košické univerzity, Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice, Slovenská akadémia vied a Cassovia Discovery Park.