Samosprávy by mohli dostávať podiel zo všetkých daní, navrhla strana Za ľudí

Obce, mestá a samosprávne kraje by v budúcnosti mohli byť financované namiesto z daní z príjmu fyzických osôb podielom zo všetkých daní vyberaných štátom. Samosprávy by sa tak vyhli výkyvom príjmov, ktoré prináša ekonomický cyklus, ale napríklad aj zásahy vlády do nastavených pravidiel. S návrhom prišla koaličná strana Za ľudí po tom, čo samosprávy protestovali proti avizovanému zvyšovaniu daňového bonusu, ktorý je súčasťou balíčka protiinflačnej pomoci ministra financií Igora Matoviča (OĽANO).

"Navrhujem zmeniť mix podielových daní tak, aby viedol k väčšej diverzifikácii príjmov samospráv. Aby samospráva už nebola stopercentne odkázaná len na daň z príjmu fyzických osôb, ale aby, naopak, dostávala istý podiel z celkových príjmov štátu," uviedol hlavný ekonóm strany Tomáš Meravý. Dodal, že v tomto roku sa prostredníctvom dane z príjmu fyzických osôb vyberie približne 3,4 miliardy eur. Ak by mal byť zachovaný tento príjem samospráv, ide o približne 20 % z celkových daňových príjmov štátu. Tie by si po novom mali samosprávy rozdeliť v pomere 14 % pre mestá a obce a šesť percent pre samosprávne kraje.

Takto by išli samosprávam podiely z dane z príjmov, spotrebnej dane, dane z pridanej hodnoty aj z ostatných daní smerujúcich do štátneho rozpočtu. Nepatrili by sem príjmy zo zdravotného a sociálneho poistenia, miestne dane, clo a ani dane smerujúce do osobitných fondov, napríklad do Envirofondu alebo do RTVS. Návrh podľa Meravého vychádza z rakúskeho modelu a mohol by platiť od začiatku budúceho roka. Podpredsedníčka strany Viera Leščáková dodala, že ide systémové riešenie, ktoré bude fungovať dlhodobo.