Výrobca chirurgických súprav preinvestoval v Partizánskom 24 miliónov eur (2)

Americký investor oficiálne spustil výrobu chirurgických súprav v Partizánskom. Do svojho nového závodu investovala spoločnosť Medline Slovakia 24 miliónov eur. V súčasnosti tam pracuje 250 ľudí, ďalších 250 plánuje zamestnať v blízkej dobe. Informovali o tom v utorok zástupcovia spoločnosti v Partizánskom.

Investor presunul výrobu do Partizánskeho, kde postavil svoj nový závod, z Bánoviec nad Bebravou. Tam sídlil v prenajatých priestoroch od roku 2015. Z Bánoviec nad Bebravou prešla do závodu aj časť zamestnancov. "Vyrábame jednorazové chirurgické súpravy pre nemocnice. Momentálne zamestnávame 250 ľudí, postupne plánujeme rast do 500 zamestnancov," povedal riaditeľ závodu Alexis Avet-Rochex.

Spoločnosť doposiaľ sústreďovala svoje výrobné aktivity pre západný trh, výstavbou závodu v Partizánskom chce podľa neho expandovať do strednej a východnej Európy. "Máme nový tím na predaj, preto chceme predávať aj tu na Slovensku a okolí," priblížil.

Chirurgické súpravy označil riaditeľ nemocnice v Partizánskom Gabriel Krbúšik za veľmi žiadané, éra prania, opakovanej sterilizácie bavlny sa skončila. "I z titulu pracovnej sily má zelenú jednorazový spotrebný materiál, od operačného oblečenia, rúšok, drenáže. Je to len potvrdenie kroku, že táto línia je správna, aby bol trh spokojný a dopyt naplnený. Takýto veľký závod sa určite uživí," skonštatoval Krbúšik.

"Je to veľmi dobrá správa pre tento región. Navyše, keď okres Partizánske mal pred šiestimi rokmi nezamestnanosť na úrovni viac ako 8,5 percenta, v súčasnosti je to približne 3,7 percenta," uviedol predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. Cez stredné odborné školy vie TSK podľa neho nadviazať spoluprácu s firmou i v systéme duálneho vzdelávania, keďže sa nezaoberá len skladovaním a skladaním balíčkov, ale i informatizáciou, marketingom, obchode, pozíciách, na ktoré sú potrební veľmi vzdelaní ľudia.

Primátor Partizánskeho Jozef Božik vyzdvihol, že 80 percent zamestnancov tvoria ženy. "Ak sa nachádzame v regióne, ktorý je typický obuvníckym priemyslom, táto dvojzmenná prevádzka, relatívne ľahká manuálna činnosť v sterilnom prostredí, je vhodnou alternatívou pre tých, ktorí už nechcú mať náročnú prácu v inom segmente," podotkol Božik.

Závod v Partizánskom je po Francúzsku druhým v Európe. Rozkladá sa na ploche 21.000 štvorcových metrov (m2). S výstavbou fabriky v priemyselnom parku v Malých Bieliciach začal investor v roku 2020. Firma podľa riaditeľa závodu uvažuje i nad výstavbou logistického centra. "Máme na to dostatočne veľký pozemok, 256.000 m2, vieme postaviť i druhú budovu a máme priestor i na výstavbu logistického centra," avizoval.

Firma do výstavby investovala vlastné zdroje, štát tak o pomoc nepožiadala.