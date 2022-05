Košické oceliarne chcú dekarbonizovať výrobu, s mestom podpísali memorandum

dnes 13:16 -

Košické oceliarne U. S. Steel v utorok potvrdili zámer modernizácie a dekarbonizácie výroby, čo by si vyžiadalo investíciu vyše miliardy eur. Hutnícky podnik v tejto súvislosti podpísal s mestom Košice memorandum o porozumení a podpore plánovaných dekarbonizačných projektov.

"Ešte stále nie je rozhodnuté ani na jednej, ani na druhej strane, to znamená, ani na strane vlády SR, ani na strane U. S. Steel Corporation, že sa tento investičný zámer ide realizovať," povedal pritom viceprezident U. S. Steel Košice Miroslav Kiraľvarga. Na projekt musia byť podľa neho splnené minimálne tri podmienky. K nim patrí, že Európska komisia (EK) podporí túto iniciatívu a odsúhlasí jednotlivé kroky, ktoré navrhuje vláda SR s cieľom dekarbonizovať priemysel na Slovensku. Nutná je tiež podpora zo strany vlády SR, ako aj samosprávy a jej inštitúcií, a taktiež vybudovanie príslušnej technologickej infraštruktúry podniku pre prevádzku s elektrickými oblúkovými pecami.

Jednou z aktivít, ktorá má pomôcť investičnému zámeru, je spoločné memorandum s mestom. Podpísali ho prezident U. S. Steel Košice James E. Bruno a primátor Košíc Jaroslav Polaček.

"Týmto memorandom vyjadrujeme maximálnu spoluprácu, či už na strane nášho územného plánovania, pretože zmeny, ktoré fabrika plánuje, musia prejsť územným plánom mesta Košice," povedal Polaček. Zároveň mesto chce podľa neho pomôcť v urýchlení procesu potrebných vyjadrení, rozhodnutí alebo odborných analýz na dosiahnutie zámeru, ktorý by priniesol zlepšenie životného prostredia v regióne. "Samozrejme, s každou investíciou ide záruka, že sa nemusíme o túto spoločnosť obávať a bude tu s nami ešte veľmi dlho," dodal primátor.

Podľa prezidenta košických oceliarní si takáto veľká transformácia firmy vyžaduje dlhú cestu a dôležitá je podpora vlády, ako aj miestnych inštitúcií a mesta. Nejde pritom len o modernizáciu fabriky, ale aj splnenie celkových záväzkov SR v rámci dekarbonizácie.

Oceliarne komunikujú so zástupcami vlády, mnohé kroky sa pritom budú robiť na úrovni Európskej únie. "Povedal by som, že do konca tohto roka by sme mali mať jasnú situáciu, či budú k dispozícii fondy alebo aspoň odobrenie zo strany EÚ. V prípade, že by sa to podarilo, potom pohodlne dosiahneme tú dekarbonizáciu do roku 2030," povedal Bruno.