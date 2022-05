KSK podporuje aktivity ZMOS-u, do štrajku sa však priamo nezapája

dnes 16:16 -

Košický samosprávny kraj (KSK) podporuje Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) v jeho aktivitách v súvislosti so štrajkovou pohotovosťou, do štrajku sa však priamo nezapája. O téme plánuje rokovať na stretnutí Združenia samosprávnych krajov SK 8. Pre TASR to uviedla hovorkyňa KSK Anna Terezková.

"Pripravované vládne opatrenia môžu vo výraznej miere negatívne ovplyvniť aj rozpočet nášho kraja, keďže ich zdrojom financovania má byť daň z príjmu fyzických osôb, ktorej podiel tvorí rozpočet samosprávnych krajov," povedala s tým, že ohroziť môžu rozsah a kvalitu služieb, ktoré poskytujú kraje, ako napríklad oblasť sociálnej starostlivosti, stredného školstva či správy ciest II. a III. triedy.

Stretnutie Združenia samosprávnych krajov SK 8 by sa podľa jej slov malo konať na budúci týždeň. "Po ňom budú známe ďalšie kroky samosprávnych krajov," doplnila Terezková.

ZMOS vstúpilo v súvislosti s návrhmi z dielne rezortu financií, ale aj pre dlhodobý prístup štátu voči samosprávam, od 19. mája do štrajkovej pohotovosti a hrozí ostrým štrajkom. Podporu ZMOS-u vyjadrilo aj Združenie samosprávnych krajov SK 8. Únia miest Slovenska sa chce pre situáciu samospráv v čo najkratšom čase stretnúť s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou.

Ministerstvo financií sa ohradzuje voči tvrdeniam samospráv. Argumentuje dátami k výnosom z podielových daní, pripravenými kompenzačnými opatreniami a poukazuje tiež na prebytok bežných rozpočtov miestnych i krajských samospráv za rok 2021. Tvrdí taktiež, že zástupcom samospráv predstavilo a ponúklo kompenzačné mechanizmy.