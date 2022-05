Euro sa v pondelok výrazne posilnilo

dnes 14:46 -

Euro sa na začiatku nového týždňa výrazne posilnilo. Podporili ho vyhlásenia šéfky Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardovej.

Kurz spoločnej európskej meny sa v pondelok okolo poludnia dostal až na 1,0688 USD/EUR, pričom ešte ráno sa pohyboval pod hranicou 1,06 USD/EUR. ECB stanovila v piatok popoludní (20. 5.) referenčný kurz eura na 1,0577 USD/EUR.

Lagardová v pondelok signalizovala, že ECB čoskoro spustí cyklus sprísňovania menovej politiky. Čisté nákupy dlhopisov by sa mali skončiť na začiatku 3. kvartála, uviedla šéfka ECB. To by umožnilo prvé zvýšenie úrokových sadzieb v júli, pričom do konca 3. kvartála by sa depozitná sadzba ECB mala dostať zo záporného pásma.