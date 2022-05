DPD spúšťa v Bratislave rozsiahly program monitorovania kvality ovzdušia

dnes 13:01 -

Spoločnosť DPD spúšťa v Bratislave rozsiahly program merania kvality ovzdušia. Vozidlá a skladové priestory kuriérskej spoločnosti budú vybavené špeciálnymi laserovými senzormi na zber dát a údaje z nich budú voľne k dispozícií na webovej stránke AirDiag. Každý si tak bude môcť overiť kvalitu ovzdušia v mieste, kde býva alebo pracuje. Do konca roka bude kuriérska spoločnosť merať a zverejňovať kvalitu ovzdušia v 20-tich európskych mestách. DPD chce na problém znečisteného ovzdušia nielen poukázať, ale aj aktívne pomôcť s jeho riešením.

Znečistenie ovzdušia je neviditeľné nebezpečenstvo, ktorému čelia obyvatelia v mnohých európskych mestách. Veľká časť znečistenia pochádza z mestskej dopravy, ktorej intenzita v posledných rokoch výrazne narástla. Prvým krokom k zmene je, že musíme poznať reálny rozsah tohto problému. Kuriérska spoločnosť DPD spúšťa v Bratislave rozsiahly program merania kvality ovzdušia, ktorý pomôže spoznať a vyhodnocovať kvalitu vzduchu v hlavnom meste Slovenska. V spolupráci s partnerom Pollutrack bude DPD merať koncentráciu jemných prachových častíc, tzv. PM2,5 (pevné častice menšie ako 2,5 mikrometra), ktoré sú veľmi rizikové pre ľudské zdravie.

Mobilné meracie zariadenia sú umiestnené na takmer všetkých doručovacích vozidlách DPD v Bratislave a 20 statických meracích staníc je umiestnených na prevádzkach partnerov DPD zo siete odberných miest Pickup. Vytvoria tak podrobnú mapu kvality ovzdušia hlavného mesta, ktorá bude verejne dostupná na webovej stránke https://bit.ly/BREATHE-Bratislava-SK. „Vďaka tomuto projektu dokážme využiť našu flotilu vozidiel k zberu dát, ktoré budú pomáhať samosprávam a ľuďom v mestách. Dokážeme tak vytvoriť interaktívnu mapu kvality ovzdušia, ktorá bude voľne dostupná pre každého,” hovorí Peter Pavuk, generálny riaditeľ DPD na Slovensku.

Bratislava sa tak pripája k ďalším európskym mestám, ako napríklad Madrid, Lisabon či Paríž, kde už zber údajov prebieha. DPDgroup plánuje meranie do konca roka 2022 spustiť v 20-tich mestách v Európe. „Na problém znečistenia ovzdušia chceme nielen upozorňovať, ale taktiež aktívne napomôcť k jeho riešeniu. Už v roku 2025 bude DPD doručovať zásielky v 225 európskych mestách, vrátane Bratislavy, výlučne pomocou lokálne nízkoemisných vozidiel,” hovorí Peter Pavuk.

Kuriérska spoločnosť plánuje do tohto projektu investovať približne 200 miliónov eur. V celej Európe tak pribudne približne 7 700 nových vozidiel na alternatívny pohon (elektrické, plynové, cargo bicykle), 3 600 nabíjacích staníc a 80 nových mestských dep. „Tento projekt nám umožní znížiť emisie v našich mestách, v ktorých žije veľká časť obyvateľov Európy,” dodáva Peter Pavuk. Dodávkové vozidlá na elektrický pohon rýchlo pribúdajú aj na Slovensku. Dnes ich na našich cestách pod značkou DPD premáva viac ako 50. Do konca roka by sa ich počet mal zdvojnásobiť.

DPD sa k zodpovednému prístupu k životnému prostrediu hlási dlhodobo. Každý jeden balík, ktorý spoločnosť doručí, sa do cieľa dostane bez toho, aby mal negatívny vplyv na životné prostredie. Emisie skleníkových plynov DPD dôsledne monitorujeme a neustále ich množstvo znižuje. Zostávajúce emisie kompenzuje pomocou investícií do projektov, ktoré sa venujú obnoviteľnej a čistej energii tak, aby bola uhlíková stopa každej doručenej zásielky nulová.

