BMW chce znížiť závislosť od plynu, skúma investície do ekoenergií

dnes 9:16 -

Nemecká automobilka BMW skúma nové investície do solárnej, geotermálnej a vodíkovej energie s cieľom znížiť svoju závislosť od zemného plynu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Zemný plyn sa na celkovej energetickej spotrebe automobilky podieľal v minulom roku 54 %. Ako pre agentúru Reuters povedal v pondelok šéf výroby Milan Nedeljkovič, okrem využitia solárnych panelov ako energetického zdroja pre svoje závody firma skúma aj možnosti prepravy vodíka do závodu v Lipsku.

"Vodík je ideálny na redukciu, prípadne aj celkovú kompenzáciu zemného plynu," povedal Nedeljkovič. "Automobilový priemysel sa na celkovej spotrebe zemného plynu v Nemecku podieľa zhruba 37 %," reagoval okrem toho na otázku, aké by boli následky pre závody automobilky, ak by Rusko zastavilo dodávky plynu. "Nielen chod BMW, ale celého sektora by sa v takom prípade zastavil," povedal.

Plány BMW sú súčasťou rozsiahlejších príprav celého automobilového sektora odstrihnúť sa od ruského plynu. Mimo Nemecka napríklad nový závod BMW v Debrecíne, ktorý bude podľa firmy prvým automobilovým závodom bez využívania fosílnych palív, bude do veľkej miery závislý od solárnej energie, dodal Nedeljkovič. Ako však dodal, automobilka skúma aj využitie geotermálnej energie.

Táto forma energie je omnoho stabilnejšia než od počasia závislé iné obnoviteľné energetické zdroje, investície do nej však nie sú také vysoké ako do energie zo slnka či vetra. Dôvodom sú vyššie počiatočné náklady či náročnejší proces získavania licencií na geotermálne vrty.