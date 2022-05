Pre infláciu Slováci kupujú menej spotrebného tovaru, hľadajú zľavy

dnes 15:31 -

Vplyvom inflácie Slováci kupujú menej spotrebného tovaru, vyhľadávajú zľavy, mnohí nepôjdu na letnú dovolenku. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu, ktorý v máji 2022 realizovala agentúra STEM/MARK pre Home Credit Slovakia, a. s.

V prieskume sedem z desiatich Slovákov potvrdilo, že pre vysoké ceny kupuje menej spotrebného tovaru ako vlani. Až 80 % Slovákov zároveň v súčasnosti nakupuje viac v akciách a zľavách v porovnaní s minulosťou.

Ako ďalej ukázal prieskum, vysoká inflácia vo všeobecnosti zatiaľ odradila od kúpy vybraného tovaru alebo služby zhruba tretinu opýtaných. Ak už Slováci pre infláciu rušia nejaké nákupy, tak je to najčastejšie v prípade dovoleniek a taktiež pri kúpe osobného auta. Obava z ďalšieho rastu cien na druhej strane urýchlila napríklad kupovanie zariadení na posilnenie energetickej sebestačnosti.

"Väčšia finančná záťaž, a tým aj výraznejší tlak na domáce rozpočty núti mnohé domácnosti pri nakupovaní hľadať aj lacnejšie alternatívy. Ukázalo sa, že až ôsmi z desiatich respondentov sa momentálne viac ako predtým zameriavajú na nákup výrobkov a tovaru, ktorý v obchodoch či v e-shopoch ponúkajú v nejakej zľave alebo v akcii. Na druhej strane, je aj pätina ľudí, ktorí sa pre súčasnú infláciu pri nakupovaní zľavami neriadia," priblížil výsledky prieskumu analytik trhu Home Credit Jaroslav Ondrušek.

Ďalším zaujímavým zistením prieskumu je to, že obavy z vysokých cien urýchlili nákup niektorých tovarov a služieb. Najviac sa to prejavilo v prípade nákupu zariadení na posilnenie energetickej sebestačnosti, či už to boli solárne panely, tepelné čerpadlá alebo kotly na tuhé palivo. Tu sa až 50 % opýtaných rozhodlo pre urýchlenú kúpu preto, lebo sa obávali zvyšujúcich sa cien. Z rovnakého dôvodu si traja z desiatich Slovákov v predstihu kúpili letnú dovolenku a ďalších 20 % sa urýchlene rozhodlo pre rekonštrukciu svojej nehnuteľnosti.

Vysoká inflácia vo všeobecnosti zatiaľ odradila od kúpy vybraného tovaru alebo služby zhruba tretinu opýtaných. Najviac sa to prejavilo v prípade nákupu letných dovoleniek. Tu bol výrazný rast cien na Slovensku dôležitým faktorom pre 43 % ľudí, ktorí si zájazd či dovolenkový pobyt preto nezakúpili. Len o niečo menej Slovákov (39 %) inflácia odradila od kúpy osobného auta, taktiež rekonštrukcie alebo úpravy svojho bytu či domu (35 %) alebo nákupu drahšej elektroniky či módnych doplnkov a oblečenia.

Dáta z prieskumu ukázali, že rast inflácie častejšie skôr neovplyvňoval rozhodnutie Slovákov zobrať si nejakú pôžičku alebo tovar na úver. V mnohých prípadoch išlo aj o nevyhnutnosť.