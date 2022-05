V. Remišová žiada EK o pružné eurofondové nástroje na riešenie utečeneckej krízy

dnes 12:01 -

Podpredsedníčka vlády SR a ministerka pre investície Veronika Remišová vyzvala listom Európsku komisiu (EK) na úpravy kohéznej politiky, ktorá by v čase ruskej agresie proti Ukrajine uvoľnila pravidlá pre využívanie eurofondov. Krajiny najzasiahnutejšie utečeneckou krízou podľa nej musia mať možnosť pružne využívať európske zdroje na riešenie a zmiernenie dôsledkov. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.

"Ak by Komisia naše požiadavky vypočula, bolo by to v prospech Slovenska. Účinné riešenia na pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou by pružnejšie mohli prijímať všetky ministerstvá, ktoré majú k dispozícii eurofondy," ozrejmila Remišová. Nové pravidlá by tiež podľa nej výrazne uľahčili situáciu aj ďalším členským štátom Európskej únie, ktoré čelia kríze v prvej línii. Podotkla, že Ruská agresia proti Ukrajine vyvolala najväčšiu utečeneckú krízu od druhej svetovej vojny.

Remišová preto žiada napríklad o to, aby sa z eurofondov dali financovať aj sociálne dávky a zdravotné poistenie pre utečencov z Ukrajiny. Hovorí o dočasnom riešení do konca roka 2023, keď sa končí aj programové obdobie 2014 – 2020. Okrem toho chce, aby mal Bratislavský kraj viac možností čerpať eurofondy na projekty pomoci utečencom z Ukrajiny.

Na financovanie dôsledkov migračnej krízy navrhuje využiť aj Kohézny fond i možnosť presúvať alokácie medzi jednotlivými operačnými programami. Remišová je tiež za to, aby sa formou grantov umožnilo financovať prevádzkový kapitál pre podniky vrátane veľkých podnikov a podnikov v ťažkostiach. V liste žiada aj o nový balík legislatívnych zmien na umožnenie využívania voľných zdrojov z eurofondov na kompenzáciu inflačného rastu cien tovarov a služieb.

Požiadavky adresovala eurokomisárke Elise Ferreirovej zodpovednej za súdržnosť a reformy a eurokomisárovi pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolasovi Schmitovi. Podľa slov odboru komunikácie MIRRI nadväzuje vicepremiérka listom na iniciatívu desiatich krajín EÚ najzasiahnutejších utečeneckou krízou vyvolanou vojnou na Ukrajine.