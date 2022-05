Čína otvára ekonomiku po COVIDe. Čo ju stáli blokády?

Zdroj: across

Zástupkyňa starostu Zong Ming v pondelok povedala, že opätovné otvorenie Šanghaja sa uskutoční po etapách, pričom obmedzenia pohybu zostanú väčšinou v platnosti až do 21. mája, aby sa predišlo opätovnému nárastu infekcií. Následne sa začne postupné uvoľňovanie. „Od 1. júna až do konca júna - pokiaľ budú pod kontrolou riziká návratu infekcií, plne zavedieme prevenciu a kontrolu epidémie, normalizujeme riadenie a plne obnovíme normálnu produkciu a život v meste,“ povedala.



Úplné zablokovanie Šanghaja pre stovky miliónov obyvateľov a pracovníkov v desiatkach ďalších miest poškodilo maloobchodný predaj, priemyselnú výrobu a zamestnanosť, čo prispelo k obavám, že by sa rast HDP mohol v druhom štvrťroku spomaliť. Prísne obmedzenia, ktoré sú čoraz viac v rozpore so zvyškom sveta, ktorý Covid obmedzenia ruší, vysielajú šokové vlny cez globálne dodávateľské reťazce a medzinárodný obchod.



Posledné údaje ukázali, že priemyselná produkcia Číny v apríli medziročne klesla o 2,9 %, čo je prudký pokles z marcového nárastu o 5,0 %. Maloobchodné tržby sa medziročne znížili o 11,1 % po poklese o 3,5 % v predchádzajúcom mesiaci. Analytici hovoria, že ekonomická aktivita sa pravdepodobne v máji mierne zlepší. Očakáva sa, že vláda a centrálna banka zavedú viac stimulačných opatrení na urýchlenie ekonomickej obnovy.



Počet denných prírastkov infikovaných v Číne



Čína stimuluje, západ pribrzďuje

Čínske úverové inštitúcie znížili päťročné úrokové sadzby na najnižšie úrovne od roku 2019, čo by malo pomôcť znovu naštartovať ekonomickú aktivitu po tvrdom lockdowne.



Návrat rizikového apetítu má tento rok tendenciu stagnovať, pretože investori naďalej zápasia s obavami z hospodárskeho poklesu v globálnej ekonomike. Čiastočne v súvislosti aj so zvýšením sadzieb Federálneho rezervného systému. Boj proti inflácii si vyberie svoju daň v spomalení ekonomík v Európe či v Spojených štátoch. V reakcii na tieto skutočnosti sú globálne akcie na ceste k sérii siedmich týždňov trvajúceho poklesu. V tomto kontexte je Čína síce postihnutá covidom, no inflácia sa tam neprejavuje tak dramaticky a centrálna banka stimuluje ekonomiku. Naproti čomu ECB a Fed musia ekonomiku pribrzdiť, aby dostali pod kontrolu rast cien v ekonomike.



Týždenné zmeny akciového indexu MSCI all countries



Kalendár na ďalší týždeň je pomerne prázdny

Nový týždeň prinesie len málo makroekonomických dát. Uvidíme výsledky predaja nových domov v USA, ktoré môžu skončiť prekvapivo slabo, nakoľko sa v posledných mesiacoch dramaticky zvýšili sadzby na hypotékach. Uvidíme dáta predajov tovarov dlhodobej spotreby, ktoré naznačujú smerovanie ekonomiky. Sú cyklického charakteru, a keď sa ide do recesie, odkladáte nákupy drahých statkov dlhodobej spotreby ako auto, práčka, chladnička či televízor. Radšej sporíte a pripravujete sa na neisté mesiace. Preto sa tieto dáta používajú ako predstihový indikátor možného spomalenia hospodárskeho cyklu.