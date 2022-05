Piatkovej diskusii dominovala protiinflačná pomoc, vystúpil aj premiér

dnes 16:16 -

Piatkovej diskusii v Národnej rade (NR) SR dominoval návrh zákona o financovaní voľného času dieťaťa. Ide o balík opatrení na boj proti zdražovaniu. Väčšinu času počas diskusie bol v pléne prítomný aj premiér Eduard Heger (OĽANO).

Predseda vlády vystúpil v závere rozpravy k tomuto návrhu. Prihováral sa pritom takmer prázdnemu plénu. Skonštatoval, že protiinflačná pomoc vznikala v priebehu niekoľkých mesiacov v rámci koalície. Poukázal na to, že inflácia je historicky vysoká, a preto treba podať "pomocnú ruku". Verí, že kríza pominie, ale je rád, že tu zostane trvalá pomoc pre rodiny.

V rozprave okrem iných vystúpil aj šéf rezortu financií Igor Matovič (OĽANO) a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Sulík navrhol protiinflačnú pomoc stiahnuť z rokovania a nechať prejsť riadnym legislatívnym procesom. Matovič návrh obhajoval a kritizoval SaS s tým, že rodine "neprikladajú váhu". Na záver vyzval poslancov, aby slobodne hlasovali, pričom zdôraznil, že tým nepomôžu existencii vlády ani ju neohrozia.

Plénum v piatok zároveň ukončilo rozpravu v prvom čítaní aj k ďalším dvom návrhom zákonov, ktoré parlament prerokúva v skrátenom legislatívnom konaní. Ide o návrh na zdanenie mimoriadnych príjmov z ruskej ropy a návrh zákona o niektorých opatreniach v sociálnej oblasti v súvislosti so situáciou na Ukrajine.

V utorok (24. 5.) by mali poslanci od 9.00 h pokračovať rokovaním o návrhu z dielne ministerstva pôdohospodárstva. Následne o 11.00 h by malo plénum hlasovať aj o posunutí troch zákonov, ktoré prerokúva v tzv. zrýchlenom režime, do druhého čítania. Po utorkovom hlasovaní by mali rokovať výbory a od 14.00 h by mali poslanci debatovať o návrhoch protiinflačnej pomoci, zdanení mimoriadnych príjmov z ropy, ako aj o tzv. lex Ukrajina 3 už v druhom čítaní.