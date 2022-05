Nemecko odmieta spoločný dlh EÚ na obnovu Ukrajiny

Zdroj: TASR/AP

Na rokovaní ministrov financií a centrálnych bankárov zo skupiny G7 (sedem najrozvinutejších krajín sveta) v Nemecku, aktuálne predsedajúcej krajine, sa skupina zaviazala poskytnúť Ukrajine pomoc vo výške takmer 20 miliárd USD (19 miliárd eur). Lindner však po rokovaniach povedal, že sa už nebude opakovať vytvorenie fondu EÚ financovaného spoločným dlhom, ako to bolo v prípade fondu "Next Generation" (novej generácie) na obnovu ekonomík bloku po pandémii nového koronavírusu.



"Ak sa uvažuje o tom, že by sa znova urobilo niečo ako Next Generation, potom by odpoveď musela byť nie. Bola to jednorazová záležitosť," povedal Lindner novinárom v Königswinter.



Najvyšší predstavitelia Únie začiatkom tohto týždňa naliehali na členské štáty, aby boli ambiciózne pri pomoci Ukrajine s jej obnovou po vojne, pričom použili ako vzor práve fond obnovy.



Vzhľadom na to, že vojna pokračuje, výška pomoci na obnovu Ukrajiny nie je známa, ale podľa Európskej komisie doterajšie škody už dosahujú stovky miliárd eur.

"Skôr či neskôr príde čas, keď sa budeme musieť pozrieť na financovanie v európskom meradle, ako sme to urobili v prípade ochorenia COVID-19," povedal v stredu (18. 5.) v Bruseli podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans.



Komisia v dokumente, ktorý analyzuje spôsoby, ako by EÚ mohla pomôcť Ukrajine, uviedla, že jej obnova by sa mohla zaplatiť prostredníctvom dodatočných príspevkov do existujúcich programov EÚ a posilnením rozpočtu EÚ. No "vzhľadom na rozsah pôžičiek, ktoré budú pravdepodobne potrebné, sa zvažuje tiež možnosť získať prostriedky v mene celej EÚ alebo s vnútroštátnymi zárukami členských štátov."



Fond novej generácie EÚ v hodnote 800 miliárd eur musel pri svojom vzniku prekonať hlboké rozpory medzi fiškálne disciplinovanými tzv. "šetrnými" členmi bloku, ako sú Nemecko, Holandsko alebo Dánsko, a štátmi na juhu EÚ, ktoré majú vyššie dlhy a presadzujú spoločné pôžičky.



Práve pre tieto postoje, na ktoré môže návrh na nový spoločný dlh naraziť, zdroj z EÚ viedol, že návrhy komisie sú zámerne vágne.

"Vyzývame členské štáty, aby sa pohrali s nápadmi a zistili, či existuje ochota ísť ďalej a posunúť sa vpred," povedal predstaviteľ bloku, ktorý nechcel byť menovaný.