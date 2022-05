Nové Zámky – Prievidza: Prvý vodíkový vlak by mal premávať do konca tohto volebného obdobia

Zdroj: TASR

Foto: getty images

včera 15:01 -

"O naše riešenie vidíme na českom a slovenskom trhu veľký záujem. Priama skúsenosť s vodíkovým vlakom dá odpovede na zostávajúce otázky našich miestnych zainteresovaných strán vrátane regionálnych prevádzkovateľov, dopravných orgánov, vládnych činiteľov s rozhodovacou právomocou, odborníkov z daného odvetvia a cestujúcich," povedal Dan Kurucz, výkonný riaditeľ Alstom v Českej republike a na Slovensku.



Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) potvrdil záujem o spoluprácu. "Verím, že v dohľadnej dobe, do konca tohto volebného obdobia, bude vodíkový vlak premávať na trati Nové Zámky – Prievidza," povedal. Pripomenul, že v minulom roku vláda schválila národnú vodíkovú stratégiu, kde stanovila rámec aktivít, ktoré bude podporovať. "Čoskoro bude do medzirezortného pripomienkového konania a potom aj na vládu predložený akčný plán so spísanými konkrétnymi aktivitami, ktoré už rozbiehame a ktoré chceme dotiahnuť do úspešného konca. Vodíkový vlak je medzi týmito aktivitami," skonštatoval Sulík.



Počas dvoch dní na Slovensku prejde vlak Coradia iLint trasu z Prievidze cez Topoľčany, Nitru, Nové Zámky, Komárno, Dunajskú Stredu, Bratislavu až do Devínskej Novej Vsi. Vodíkový vlak sa okrem Slovenska predstaví aj v Českej republike, pričom v oboch krajinách prejde spolu 1202 kilometrov a ťahaný lokomotívou ďalších 1184 kilometrov. Cestujúci si ho tak budú mať možnosť vyskúšať na 2386 kilometroch železničnej trate.





Coradia iLint je prvý osobný vlak na svete poháňaný vodíkovým palivovým článkom, ktorý vyrába elektrickú energiu pre trakciu. Tento vlak s nulovými emisiami má veľmi nízku hladinu hluku, pričom výfukové plyny tvorí len para a kondenzovaná voda. Vlak je v komerčnej prevádzke v Nemecku od roku 2018 a bol testovaný aj v Rakúsku a Holandsku. Vodíkové vlaky si už objednali aj Taliansko a Francúzsko. Vlak je špeciálne navrhnutý na prevádzku na neelektrifikovaných tratiach, preto podľa slov Kurucza predstavuje ideálne riešenie pre mnohé české a slovenské trate, ktoré zostávajú neelektrifikované.



Partnerstvo spoločnosti Alstom s Českými dráhami v Českej republike a na Slovensku je v súlade s jej vodíkovou stratégiou, ktorá sa začala v roku 2014 vývojom vlaku Coradia iLint a pokračovala akvizíciou výrobcu palivových článkov Helion Hydrogen Power v roku 2021. Alstom je tiež prvým poskytovateľom vysokorýchlostných technológií v Českej republike, pričom pre České dráhy prevádzkuje sedem vysokorýchlostných vlakov Pendolino. Spoločnosť so sídlom vo Francúzsku a pôsobnosťou v 70 krajinách zamestnáva viac ako 74.000 ľudí. Skupina vykázala za fiškálny rok končiaci sa 31. marca 2022 tržby vo výške 15,5 miliardy eur.