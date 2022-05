Globálny dlh v 1. štvrťroku vzrástol na rekordných viac ako 305 biliónov USD

dnes 21:01 -

Globálny dlh v 1. štvrťroku 2022 vzrástol na rekordných viac ako 305 biliónov USD (289,79 bilióna eur), zatiaľ čo pomer celkového dlhu k produkcii klesol. Vyplýva to z najnovších údajov Inštitútu medzinárodných financií (IIF).

Podľa IIF dve najväčšie svetové ekonomiky, USA a Číny, si v 1. štvrťroku požičali najviac. Konkrétne, čínsky dlh sa za prvé tri mesiace 2022 zvýšil o 2,5 bilióna USD a dlh Spojených štátov stúpol o 1,5 bilióna USD, zatiaľ čo celkový dlh v eurozóne klesol už tretí štvrťrok po sebe.

Analýza IIF ukázala, že mnohé krajiny, rozvíjajúce sa aj vyspelé, vstupujú do cyklu sprísňovania menovej politiky na čele s americkým Federálnym rezervným systémom (Fed). Ich cieľom je obmedziť inflačné tlaky, ale vyššie náklady na pôžičky zhoršia zraniteľnosť voči dlhu, a to najmä v prípade rozvíjajúcich sa trhov, ktoré majú menej diverzifikovanú investorskú základňu, konštatuje v správe IIF.

Firemné a vládne pôžičky boli najväčšími zdrojmi nárastu dlhu, pričom dlh firiem mimo finančného sektora vzrástol nad 236 biliónov USD, čo je o približne 40 biliónov USD viac ako pred dvomi rokmi, keď vypukla pandémia ochorenia COVID-19. Vládny dlh v tom istom období rástol pomalšie, no s rastom nákladov na pôžičky zostávajú súvahy štátov pod tlakom.

"Vzhľadom na to, že potreby vládneho financovania stále výrazne prekračujú úroveň pred pandémiou, vyššie a nestálejšie ceny komodít by mohli prinútiť niektoré krajiny k ešte väčšiemu zvýšeniu verejných výdavkov, aby zabránili sociálnym nepokojom," uviedol IIF. "To môže byť obzvlášť ťažké pre rozvíjajúce sa trhy, ktoré majú menší fiškálny priestor."

Pomer globálneho dlhu k hrubému domácemu produktu (HDP) v sledovanom období klesol na 348 %, čo je asi 15 percentuálnych bodov pod rekordom spred roka, pričom výrazné zlepšenie zaznamenali krajiny Európskej únie.

Vietnam, Thajsko a Kórea, naopak, zaznamenali najväčšie zvýšenie tohto ukazovateľa, uviedol IIF.

"Očakáva sa, že hospodársky rast sa v tomto roku výrazne spomalí, čo bude mať nepriaznivé dôsledky na dynamiku dlhu," uvádza sa v správe IIF. "V dôsledku prísnych obmedzení v Číne a prísnejších globálnych podmienok financovania, očakávané spomalenie ekonomiky pravdepodobne obmedzí alebo dokonca zvráti trend znižovania globálneho dlhu," dodal inštitút.