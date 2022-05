dnes 20:01 -

Svetoví finanční lídri sa musia pripraviť na ďalšie inflačné šoky. Vyhlásila to vo štvrtok generálna riaditeľka Medzinárodného menového fondu (MMF) Kristalina Georgievová, podľa ktorej sa možno centrálne banky budú musieť pripraviť na boj s viacnásobnými inflačnými tlakmi.

Pre centrálne banky je čoraz ťažšie znížiť infláciu bez toho, aby spôsobili recesiu, keďže ruská vojna na Ukrajine, čínska politika nulovej tolerancie ochorenia COVID-19 a s ňou spojené blokády, ktoré obmedzili výrobu, a potreba zmeniť dodávateľské reťazce, aby boli odolnejšie, tlačia ceny nahor.

„Myslím si, že to, s čím sa musíme začať cítiť komfortnejšie, je fakt, že to nemusí byť posledný šok,“ povedala s tým, že infláciu prestala vnímať ako "prechodný" jednorazový šok, keď sa začal šíriť nákazlivejší variant omikron nového koronavírusu koncom minulého roka.

Silný dopyt zo Spojených štátov, narušenie dodávateľských reťazcov a dôsledky vojny na Ukrajine poukazujú na dlhšie trvajúcu nadmernú infláciu. Pandémia ochorenia COVID-19 sa neskončila a môže nastať ďalšia kríza, dodala na okraj stretnutia ministrov financií a guvernérov centrálnych bánk skupiny G7 v Nemecku.

Čínska politika nulovej tolerancie ochorenia COVID-19, ktorá viedla k rozsiahlym blokádam vo veľkých mestách, nefunguje, keďže omikron je vysoko nákazlivý, ale predstavitelia Pekingu zotrvávajú na svojich pozíciách a nemenia ju, skonštatovala šéfka MMF.

Georgievová sa podľa vlastných slov "v skutočnosti príliš neznepokojuje" o čínsku ekonomiku, pretože vláda v Pekingu má priestor pre fiškálnu a menovú politiku na podporu jej rastu. Ale snahy iných štátov o zmeny v rámci dodávateľských reťazcov a presun od maximálnej efektívnosti k väčšej odolnosti, povedú k zvýšeniu určitých nákladov, pretože bude potrebné prepúšťanie.

"Bude to teda jednorazový cenový šok, a potom už žiadny vplyv na infláciu? Alebo nám to ešte viac pristrihne krídla," spýtala sa. "Musíme na to prísť," dodala.

Georgievová vyjadrila tiež obavy z fragmentácie globálnej ekonomiky na konkurenčné bloky vedené Spojenými štátmi a ďalšími trhovými demokraciami na jednej strane a Čínou, Ruskom a inými štátom riadenými ekonomikami na strane druhej. Podľa MMF by to bola "katastrofa" s následkami, ako sú konkurenčné technológie, regulácie a regulačné inštitúcie.

TASR o tom informuje na základe správy Reuters.